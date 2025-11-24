Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Патрульный корабль ВМС Британии (страна-лидер в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД) перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш. Как сообщает Associated Press, судно HMS Severn в течение двух недель отслеживало перемещение кораблей РФ через Дуврский пролив (Па-де-Кале). Позже наблюдение было передано некому «союзнику по НАТО» у побережья Бретани.

На этом фоне в минобороны Соединенного королевства заявили, что число российских судов, подходящих к британским водам, за последние два года увеличилось на 30%. С целью якобы недопущения дальнейших нарушений, Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon, добавляет The Independent.

Примечательно, что это решение было принято через несколько дней после заявления министра обороны страны Джона Хили о том, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии.

Как сообщало Financial Times, НАТО подозревает данный корабль в шпионаже. По версии альянса, судно якобы особо активно изучает районы, где лежат подводные кабеля, использующиеся для связи и интернета. В российском посольстве заметили, что подобные обвинения Лондона вызывают у дипломатов улыбку.

Кроме того, в посольстве добавили, что нагнетание милитаристской истерии со стороны Британии способствует деградации европейской безопасности, поскольку подобный алармизм создает предпосылки для крайне опасных ситуаций. В связи с этим, посольство призвало Соединенное королевство в дальнейшем воздерживаться от деструктивных шагов.

«Как известно, большинство стран, обладающих военной авиацией, поднимают истребители на перехват самолетов, которые вторгаются в суверенное воздушное пространство. Это общая и законная практика. Но как Британия представляет себе «перехват» судна, идущего в зоне свободного мореплавания?», – недоумевает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Он также назвал малообъяснимым сообщение минобороны Соединенного королевства о «передаче функции наблюдения за корветом неназванному союзнику по НАТО». «Для меня остается загадкой сам факт такого пристального и активного слежения за кораблем, который ни от кого не прячется», – с юмором замечает собеседник.

«Я сам в бытность военнослужащим ходил и в Ла-Манше, и в Па-де-Кале. На каком-то участке к нам подошел французский корвет «Лейтенант де Вайссо Ле Энафф». Мы поприветствовали их моряков с палубы, а те нас фотографировали и затем ушли. Теперь, спустя более, чем 30 лет, я наконец узнал, что и нас, видимо, тогда «перехватывали», – иронизирует парламентарий.

«К тому же, сам термин, озвученный британским военным ведомством, вызывает озабоченность. Перехватить – это значит воспрепятствовать движению, взять под контроль. Очевидно, ничего подобного не было сделано. А брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит ни духу, ни законных оснований», – продолжил спикер.

«Помимо прочего, перехватывать корвет патрульным кораблем – это все равно, что пытаться задержать движение большегрузной фуры с помощью мотороллера для развозки еды. Я бы назвал это игрой лягушачьими мышцами со стороны Лондона», – привел пример собеседник.

«Создается впечатление, что военные заразились дурными примерами своих политических лидеров –

премьера Британии Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евродипломатии Каи Каллас и других. Они тоже переняли практику пустых заявлений и создания «инцидентов» на пустом месте для розжига русофобии», – посетовал депутат.

«Британским властям, очевидно, нечем похвастаться в военном плане перед своим электоратом. Все вооружение, которое они поставляли на Украину, «перемалывается» в зоне СВО и сжигается. Кроме того, очевидные успехи российских войск по освобождению территорий показывают бессилие западных, прежде всего – европейских инструкторов», – напомнил он.

«На этом фоне британцам остается создавать параллельную реальности повестку и «скармливать» ее своей общественности. Звучит все это особенно смешно, если учесть, что команда «Стойкого» и «Ельни», вероятно, узнала о «перехвате» из публикаций в СМИ», – отметил депутат.

«Российский флот проводит маневры в Ла-Манше в соответствии со всеми международными задокументированными правилами. Более того, мы имеем право и возможность проследовать, например, по проливу Святого Георгия в Ирландское море. Британцам это явно не понравится, но и сделать они ничего не смогут. Если только снова «перехватят» наши корабли, но опять так, чтобы мы не заметили», – резюмировал Колесник.

Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего,

рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. «Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», – говорит он.

«При этом британское министерство обороны при содействии СМИ раздули из этой истории такой инцидент, как будто их суда уже расчехляли орудия. Конечно, эта «новость» ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию – на британское общество и истеблишмент. Лондон хочет придать им уверенности в том, что любой российский маневр у берегов Британии контролируем и не останется без внимания военных», – пояснил он.

«Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш. Я сам не раз следовал этим маршрутом. Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», – сыронизировал собеседник.

«Что касается наших судов, танкер нужен корвету как топливозаправщик, а также носитель пресной воды, ремонтного оборудования и многого другого», – заключил Ищенко.