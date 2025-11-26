Посол Келин: Британия намерена и дальше поставлять оружие Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

«Я бы сказал сейчас, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения... Тем не менее ни шагу навстречу», – отметил он в эфире программы «60 минут» на «России 1», передает РИА «Новости».

Келин указал, что, несмотря на осведомленность о ходе переговоров между Москвой и Киевом, западные лидеры остаются при прежнем курсе. Основная стратегия Британии, по его словам, – это продолжать давление на Россию и поддерживать Украину поставками оружия.

Дипломат пояснил, что западные политики ошибочно считают, будто успех Киева зависит только от военной поддержки. Он подчеркнул, что главная проблема Украины сейчас заключается вовсе не в нехватке вооружений, а в недостатке необходимого количества пополнения для украинских вооруженных сил.

