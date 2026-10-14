Песков: Российские энергокомпании в сжатые сроки решили возникшие проблемы

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, российский энергетический сектор преодолел серьезные трудности в сжатые сроки благодаря продуманным действиям правительства, передает ТАСС.

«Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать благодаря и устойчивости самих компаний – участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны», – указал Песков во время вручения премии «Энергия пера» на Российской энергетической неделе.

Он добавил, что технологические изменения на мировых энергетических рынках происходят крайне стремительно, еще год назад предсказать текущую ситуацию было невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин подчеркнул важность безопасности логистических маршрутов в топливно-энергетическом комплексе.

Минэнерго отчиталось о росте экспорта российского угля в восточном направлении на 6%.

Во вторник Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.