Звукорежиссер и геймер стали успешными операторами дронов в зоне СВО

Tекст: Катерина Туманова

Военнослужащий Москва подписал специальный контракт с Министерством обороны России и успешно применил в армии навыки, полученные во время учебы в столице, передает ТАСС.

«На гражданке занимался звукорежиссурой, это останкинское образование: радио-, телевещание, телекоммуникации. Здесь подумал идти подписывать контракт: на гражданке стало скучно, и мои навыки здесь пригодятся намного больше, чем там», – поделился боец.

Другой оператор беспилотников с позывным Катод добавил, что освоить управление дронами ему помогло увлечение видеоиграми.

По его словам, служба в беспилотных войсках дает возможность применять хобби на благо Родины. Решающим фактором при подписании контракта для него стал гарантированный год службы на безопасных территориях.

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