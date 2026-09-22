Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Герой России Соколов назвал немецкий танк Leopard самой сложной целью
Российский оператор беспилотников Алексей Соколов рассказал о сложностях при уничтожении немецкого танка Leopard, отметив серьезную защиту машины антидроновой сеткой.
Оператор беспилотных летательных аппаратов Алексей Соколов назвал уничтожение немецкого танка Leopard своей самой сложной задачей, передает РИА «Новости».
По словам военнослужащего, операция проводилась совместно с товарищем под позывным Тек при помощи дрона «Князь Вандал Новгородский».
«Танк Leopard, наверное, был самым сложным. Со своим товарищем, совместно с расчетом КВН уничтожали. Я еще тогда на радиодроне работал. Позывной Тек – мой товарищ, совместно с ним уничтожали танк», – рассказал Соколов.
Главная трудность заключалась в наличии антидроновой сетки, которая мешала пробить броню кумулятивным боеприпасом. Военнослужащий пояснил, что сначала ему пришлось полностью устранить укрытие и сетку, после чего совместными ударами удалось поджечь боевую машину.
Алексей Соколов, уроженец Пермского края, был мобилизован в 2022 году. Изначально он служил в пехоте, а затем переквалифицировался в оператора БПЛА. Звание Героя России он получил за уничтожение более 30 единиц тяжелой техники ВСУ в ходе операции по взятию Константиновки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой.
Морские пехотинцы ликвидировали аналогичную бронемашину на красноармейском направлении.
Российские операторы FPV-дронов поразили замаскированный танк противника на купянском направлении.