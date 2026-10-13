Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Виновник смертельного пожара в Переславле-Залесском пытался сбежать через окно
В Ярославской области задержали подозреваемого в гибели женщины при пожаре
Сотрудники полиции и МЧС задержали мужчину, подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, которое привело к возгоранию и гибели пожилой жительницы Переславля-Залесского.
Возгорание произошло в одноэтажном многоквартирном доме на Плещеевской улице, откуда пожарные эвакуировали семь человек и вынесли 66-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице, передает издание «Ярославский регион».
Эксперты установили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе доследственной проверки был установлен предполагаемый виновник происшествия, местонахождение которого оперативно вычислили полицейские.
Подозреваемый забаррикадировался в квартире, а затем попытался сбежать через окно, однако был задержан правоохранителями. В отделе полиции мужчина написал явку с повинной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте виновник смертельного пожара в центре Москвы признал вину.
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели при пожаре четырех детей и бабушки в селе Константиново.
Отца детей обвинили в их гибели при пожаре во Владивостоке.