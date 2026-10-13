Виновник смертельного пожара в Переславле-Залесском пытался сбежать через окно

В Ярославской области задержали подозреваемого в гибели женщины при пожаре

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возгорание произошло в одноэтажном многоквартирном доме на Плещеевской улице, откуда пожарные эвакуировали семь человек и вынесли 66-летнюю женщину, которая позже скончалась в больнице, передает издание «Ярославский регион».

Эксперты установили, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе доследственной проверки был установлен предполагаемый виновник происшествия, местонахождение которого оперативно вычислили полицейские.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире, а затем попытался сбежать через окно, однако был задержан правоохранителями. В отделе полиции мужчина написал явку с повинной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте виновник смертельного пожара в центре Москвы признал вину.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели при пожаре четырех детей и бабушки в селе Константиново.

Отца детей обвинили в их гибели при пожаре во Владивостоке.