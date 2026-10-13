Сейм Литвы запустил ужесточение национальных санкций против России

Сейм Литвы приступил к рассмотрению новых санкций против России и Белоруссии

Tекст: Мария Иванова

За принятие к рассмотрению новых санкционных мер проголосовали 97 депутатов, четыре человека воздержались. Никто из парламентариев не высказался против инициативы, передает ТАСС.

«Дополнительные санкции в отношении граждан России и Белоруссии необходимы для того, чтобы мы чувствовали себя безопаснее», – заявил спикер Сейма Юозас Олекас.

Новые ограничения предусматривают запрет на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами, который ранее уже действовал для россиян, а теперь распространится и на белорусов. Гражданам двух стран, не осудившим при въезде спецоперацию на Украине, будет запрещена публичная деятельность в сферах образования, культуры и спорта. Власти Литвы считают, что это снизит так называемые гибридные риски.

Национальные санкции Литвы, введенные в 2023 году, действуют до конца 2027 года. Они включают приостановку выдачи видов на жительство, запрет на ввоз гривен и оформление электронного статуса резидента для въезжающих в исключительных случаях. ВНЖ тех, кто более раза за три месяца посещает РФ или Белоруссию, аннулируются автоматически.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.

На прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

Весной прошлого года парламент Литвы продлил санкции против граждан России и Белоруссии.