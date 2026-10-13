Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России
Польские военные подняли в воздух авиацию из-за якобы действий России, сообщил польский правительственный центр безопасности.
«В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», – передает РИА «Новости» сообщение центра.
В нем также утверждается об активности России. Уточняется, что предупреждение направлено всем жителям Люблинского воеводства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Польша привела в готовность средства противовоздушной обороны. На прошлой неделе прокуратура Польши закрыла дело о беспилотниках, якобы прилетевших из России. В прошлом месяце Варшава уже поднимала военные самолеты из-за действий российских войск.