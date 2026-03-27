WSJ: США потратят до 2,9 млрд на восстановление техники после ударов Ирана
США потребуется потратить от 1,4 до 2,9 млрд долларов на восстановление и замену поврежденной и утраченной военной техники в результате ударов Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным источника, покупка новых F-15 вместо трех сбитых F-15E обойдется в 300 млн долларов, а ремонт аварийно севшего F-35A Lightning II – примерно в 82,5 млн долларов.
Отмечается, что самолет-заправщик KC-135 будет заменен на KC-46 стоимостью 165 млн долларов, поскольку производство первой модели прекращено. Также потребуется ремонт другой поврежденной техники в регионе, включая радиолокационные и противовоздушные системы.
В ходе конфликта с Ираном США потеряли более десяти дронов MQ-9 Reaper, каждый из которых ранее стоил 16 млн долларов, однако новые MQ-9B обойдутся уже в 30 млн долларов за единицу. Среди поврежденных систем оказалась катарская система раннего предупреждения AN/FPS-132 стоимостью около 1 млрд долларов, а также радары AN/TPY-2, на замену которых потребуется 300 млн долларов.
Ущерб от пожара на авианосце USS Gerald R. Ford пока остается неизвестным. Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительными средствами для продолжения боевых действий против Ирана и пополнения арсеналов, а по данным The Washington Post, речь шла о более чем 200 млрд долларов. Newsweek подсчитал, что еще несколько недель воздушной кампании в Иране приведут к расходам, превышающим годовые затраты на вторжение в Ирак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.
Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов для ведения войны против Ирана.
По данным портала Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов.