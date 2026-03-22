Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана

Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана 27 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Iran War Cost Tracker, в расчетах использовались сведения с закрытого брифинга Пентагона, о которых ранее проинформировала The New York Times (NYT). В частности, за первые шесть дней боевых действий США потратили 11,3 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».

Сенатор Крис Кунс заявил: «Совокупные затраты на военную операцию значительно превышают озвученную цифру». По его словам, каждый день участия в конфликте обходится Вашингтону более чем в 1,5 млрд долларов. Аналитики Iran War Cost Tracker отмечают, что только на системы ПВО в первые 48 часов американская сторона потратила более 10 млрд долларов.

Как ранее уточняла The Washington Post, за первые два дня военных действий США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов. Кроме того, по данным издания, Пентагон запросил у Белого дома свыше 200 млрд долларов на продолжение войны, чтобы срочно пополнить резервы критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпаны.

В четверг Bloomberg сообщило, что за первые шесть дней войны расходы Пентагона составили более 11 млрд долларов, американский бюджет потерял колоссальные средства из-за массированного применения дорогостоящих ракет Patriot против Ирана.