Агентство недвижимости вернуло Долиной две трети комиссионных

Агентство недвижимости Whitewill вернуло Долиной 3 млн 146 тыс. рублей комиссии

Tекст: Дарья Григоренко

Такое решение следует из определения Верховного суда России, опубликованного в четверг. В документе отмечается: «7 ноября 2024 г. между Долиной Л.А. и ООО »Вайтвилл« было заключено соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого Долиной были возвращены денежные средства в размере 3 млн 146 тыс. рублей из 4 млн 800 тыс. рублей, переданных Б. (риелтору – ред.) за оказанные услуги», передает РИА «Новости».

Агентство Whitewill занималось продажей квартиры Долиной, и именно через их публикацию в интернете покупательница Полина Лурье нашла этот объект недвижимости.

Суд указал, что Долина осознанно шла на сделку, желая продать свою квартиру и отдавая себе отчет о последствиях. Как подчеркивается в решении Верховного суда, «из доводов искового заявления, представленных в материалы дела протоколов допроса Долиной Л.А. как потерпевшей по уголовному делу, прямо следовало, что истец желала совершить именно оспариваемую ею сделку купли-продажи недвижимости и наступления соответствующих правовых последствий», пишет ТАСС.

Верховный суд указал, что решение суда первой инстанции о заблуждении Долиной относительно сути и последствий сделки не учитывает общеизвестный характер купли-продажи недвижимости. Переход права собственности, как и его юридические последствия, являются стандартной практикой для подобных сделок.

Ранее Верховный суд отложил решение о выселении семьи Долиной из-за внучки артистки.

Верховный суд признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Прокурор просил обязать певицу выплатить Лурье 112 млн рублей.