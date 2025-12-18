Associated Press: Украина на грани банкротства

Tекст: Ольга Иванова

Украина оказалась на грани банкротства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Associated Press.

По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 млрд евро (160 млрд долларов).

По информации агентства, Европа рассматривает два основных варианта финансовой поддержки Украины. Первый – принять решение о предоставлении кредита за счет замороженных российских активов. Второй способ – объединить усилия всех стран Евросоюза и оформить общий кредит на необходимую сумму.

Ожидается, что вопросы поиска денег будут решаться уже в ближайшие месяцы, так как, по подсчетам, украинское государство не сможет самостоятельно справиться с финансовыми обязательствами без поддержки европейских партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не продлевает санкции каждые полгода. Мнение Венгрии и Словакии Евросоюз больше не учитывает при принятии решений по поддержке Украины.

Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения.