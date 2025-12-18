ФСБ задержала жителя Челябинской области по делу о госизмене

ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных о военной инфраструктуре

Tекст: Мария Иванова

Жителя Челябинской области задержали сотрудники ФСБ России по подозрению в государственной измене в интересах Украины, сообщает ТАСС.

Пресс-служба управления ФСБ уточнила, что мужчина 1979 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Против него заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый, по данным ведомства, из корыстных побуждений установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, действуя на конфиденциальной основе. По заданию организаторов он собирал разведывательную информацию о объектах транспортной инфраструктуры региона.

В частности, задержанный занимался сбором данных о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области и осуществлял первичную разведку критически важных объектов. Сейчас он находится под стражей, следствие продолжается.

Напомним, накануне суд в Москве приговорил россиянина к длительному сроку за шпионаж в пользу Украины.

Ранее в Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и поджоге сотовой вышки по заданию украинских спецслужб.

На Кубани сотрудники ФСБ задержали женщину по подозрению в государственной измене.