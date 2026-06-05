Сервис посадки на самолет по биометрии расширят на новые направления из Пулково

Tекст: Елизавета Шишкова

«В Пулково терминалами для идентификации оснащены все выходы на посадку. Оборудование настроено и готово к использованию. Уже в июне биометрия будет доступна на десятках новых направлений. Напомню, что пассажир сам решает, как именно пройти на рейс – по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно», – подчеркнул Дмитрий Григоренко, передает канал правительства в Max.

В числе новых направлений, на которых станет доступна посадка по биометрии, — рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Нижний Новгород.

Сервис быстрого прохождения предполетных проверок «Мигом» был запущен 1 июня. Первыми аэропортами, где стала доступна новая услуга, стали Пулково и Шереметьево.

Для использования сервиса пассажирам необходимо заранее зарегистрировать биометрию и дать согласие на обработку данных при покупке авиабилета. При этом прохождение предполетных процедур по биометрии остается добровольным, а пассажиры по-прежнему могут воспользоваться традиционной идентификацией по паспорту.

