В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Директор Эрмитажа призвал не реагировать на санкции Запада
Директор Эрмитажа Пиотровский призвал не реагировать на санкции Запада
Страны Запада переняли худшую советскую практику ограничения выезда граждан за границу, поэтому россиянам следует абсолютно спокойно относиться к текущим внешним запретам, заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Пиотровский в ходе Петербургского международного экономического форума указал на бессмысленность переживаний из-за рестрикций. По его мнению, накопленный во времена СССР опыт поможет гражданам благополучно существовать в нынешних реалиях, передает телеканал 360.
«В Советском Союзе была система людей невыездных – очень серьезная, жесткая, а сейчас система невъездных, Советский Союз переехал на Запад. Мы привыкли жить в условиях, когда тебе все на свете запрещено, так что наш опыт поможет жить в условиях того, что называется санкциями», – сказал руководитель музея.
Главной задачей авторов ограничений выступает создание информационного шума и психологического давления на попавших в списки людей. Однако деятель культуры посоветовал соотечественникам совершенно не нервничать из-за подобных недружественных действий иностранных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Евросоюз включил Михаила Пиотровского в 20-й пакет антироссийских санкций.
Позже генеральный директор Эрмитажа назвал задержание археолога Александра Бутягина в Польше частью масштабной политической кампании.
До начала июля европейские власти планируют ввести двадцать первый пакет ограничительных мер.