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Глава РКЦ «Прогресс»: «Союз-5» отправят на Байконур в октябре 2025 года
Глава РКЦ «Прогресс» сообщил о запуске «Союза-5» в декабре 2025 года
Перспективная ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет отправлена на космодром в конце октября 2025 года для первого пуска, запланированного на конец декабря того же года, сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.
Баранов заявил, что «Союз-5» будет отправлен из Самары 30 октября 2025 года для подготовки к первому пуску. Ожидается, что запуск ракеты состоится в конце декабря 2025 года, передает ТАСС.
Данное заявление сделано после успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Байконур в 10:45 по московскому времени. Этот запуск стал значимым, поскольку стал двухтысячным для семейства ракет Р-7, которые ведут свою историю с 1957 года.
Ракета-носитель «Союз-5» представляет собой новый проект российской ракетной техники среднего класса с увеличенной грузоподъемностью. Основное назначение ракеты – запуск автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. В апреле правительство России утвердило соглашение с Казахстаном на проведение летных испытаний комплекса «Байтерек», включающего «Союз-5», в 2025 году.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил уверенность в конкурентоспособности ракеты «Союз-5», предназначенной для запусков с Байконура, и ее коммерческой успешности в проекте «Байтерек».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, а глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов подтвердил, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» планируется на конец 2025 года, несмотря на прежние планы перенести его на 2026 год.