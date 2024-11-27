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    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня

    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025) году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

    27 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября в Вооруженных силах России.

    Глава государства официально установил День морской пехоты, данный указ опубликован на сайте правовой информации.

    «Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – отмечено в документе.

    Событие получило официальный статус в календаре военных праздников России.

    Ранее Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области. После чего было предложено установить в ВС России День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.

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    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку

    Путин отметил вклад Казахстана в продвижение русского языка и международное сотрудничество

    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин выразил признательность Казахстану за инициативы в поддержке русского языка и отметил важность сохранения его как средства межгосударственного общения.

    Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, сообщает РИА «Новости». В статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», подчеркивается, что Казахстан активно поддерживает инициативы по продвижению русского языка на международной арене.

    «Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», – написал Путин.

    Президент России также заявил, что РФ и Казахстан находятся на передовых позициях в формировании многополярного миропорядка. Оба государства выступают за ключевую роль международного права и учет интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития. Такое взаимодействие осуществляется в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Путин добавил, что регионы России и Казахстана вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации. Почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами, реализуя совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и сфере высоких технологий. В Уфе прошел юбилейный Форум межрегионального сотрудничества, на котором была представлена масштабная Программа взаимодействия.

    Россия также остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, активно поддерживая евразийскую экономическую интеграцию. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 28 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года превысил 20 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой эффективности экономического сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    27 ноября 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении доли нацвалют в расчетах между Россией и Казахстаном

    Путин отметил рост доли нацвалют в торговле между Россией и Казахстаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан увеличили долю расчетов в национальных валютах, что укрепляет торговлю.

    Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан укрепляют свои торгово-экономические отношения за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такое направление позволяет защитить двустороннюю торговлю от негативного внешнего влияния, включая политические факторы.

    В статье для «Казахстанской правды» Путин отметил, что структура взаимной торговли между двумя государствами продолжает диверсифицироваться. В частности, наблюдается рост обмена несырьевой продукцией с высокой добавленной стоимостью. Российский лидер выделил, что увеличение доли национальных валют в расчетах укрепляет независимость коммерческих операций от влияния извне.

    Переход на расчеты в национальных валютах рассматривается как стратегическая мера, подчеркивающая стремление обеих стран к большей экономической самостоятельности и устойчивости на фоне глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил, что регионы России и Казахстана активно вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации, и почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами. Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли. Эксперты отмечают, что БРИКС работает над экономическим развитием всех стран объединения, создавая инструменты для равноправной международной торговли.

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    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента России Владимира Путина, прибывшего в республику с государственным визитом.

    Кадры встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Церемония официальной встречи прошла в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане, где главы двух государств обменялись крепкими рукопожатиями с членами обеих делегаций, передает ТАСС. Глава России принял рапорт у офицера, возглавляющего выстроившиеся расчеты почетного караула, после чего военный оркестр исполнил гимны России и Казахстана в соответствии с дипломатическим протоколом.

    После церемонии президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели смотр выстроившихся в фойе резиденции расчетов почетного караула. Затем они направились на переговоры, которые запланированы в узком и расширенном составе.

    Резиденция «Акорда», построенная в 2004 году, расположена в центре Астаны и окружена административными зданиями, такими как здание правительства, палаты парламента и Дом министерств. Архитектурный стиль резиденции сочетает светлые тона с золотым, синим и зеленым цветами. Общая площадь составляет 36 720 кв. метров, высота со шпилем – 86 метров.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

    Президент Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с 85-летием, подчеркнув ее значительный вклад в искусство и выразив пожелания здоровья и вдохновения.

    «Щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние помогли вам заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых – результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска», – приводится поздравление на сайте Кремля.

    Галина Польских, народная артистка РСФСР, родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Ее кинематографическая карьера началась с фильма «Дикая собака динго» в 1962 году, который сразу принес ей признание зрителей.

    За свою карьеру Польских снялась более чем в 170 картинах, таких как «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «Доктор Живаго» и другие.

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    27 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Астана завершила подготовку к визиту Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту президента Владимира Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Последние приготовления к прибытию специального борта Путина завершаются в аэропорту Астаны, передает ТАСС.

    Визит российского лидера в столицу Казахстана продлится два дня и носит статус государственного.

    На встречу Путина готовится группа из шести самолетов ВВС Казахстана. Они окрасят небо в цвета российского триколора, создавая зрелищное представление на закатном небе. Почетный караул Вооруженных сил Казахстана репетирует торжественный марш, чтобы достойно встретить гостя у ковровой дорожки.

    Согласно дипломатическому протоколу, парадные расчеты представят основные виды вооруженных сил республики. Военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму с учетом температуры до минус пяти градусов. Официальная церемония встречи Путина пройдет в резиденции президента Казахстана «Акорда».

    Ранее сообщалось, что депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Путин: Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

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    27 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

    «Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте», – обратился Путин к Токаеву на переговорах в узком составе, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что к переговорам подготовлен ряд важных документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям. Президент РФ заявил: «Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – почти 28,5 млрд долларов торгового оборота было в прошлом году, он растет, инвестиции приличные – 13 млрд долларов в казахстанскую экономику».

    «Мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки», – признался российский лидер. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство – представители Казахстана.

    Путин отметил успешное развитие межрегионального сотрудничества и поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей, назвав Казахстан «надежным другом».

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности

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    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

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    Почему украинцы выбирают жизнь в России

    Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности

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    Байден попробовал задуть ближневосточный пожар

    Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Западные СМИ называют это событие важнейшим достижением администрации Джо Байдена, однако среди экспертов обозначенные Вашингтоном меры вызывают много вопросов. В России и Израиле считают, что добытое Байденом перемирие не обеспечит стабилизацию региона, а «реальная политика» начнется после вступления в должность Дональда Трампа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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