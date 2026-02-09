Лавров сообщил о дипломатической борьбе вокруг норм применения ИИ

У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.2 комментария
Лавров заявил о серьезной дипломатической борьбе вокруг норм применения ИИ
Вокруг разработки международных правил использования искусственного интеллекта разгорается острая дипломатическая борьба, поскольку эти нормы напрямую влияют на вопросы глобальной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS отметил, что серьезная дипломатическая борьба развернулась при выработке норм взаимодействия между государствами в сфере искусственного интеллекта и норм использования ИИ, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, такие нормы только начинают формироваться и что процесс сопровождается значительными дипломатическими усилиями. Министр подчеркнул, что у данной борьбы есть прямое практическое измерение, поскольку будущие нормы будут регулировать поведение государств в сфере искусственного интеллекта, от чего зависит безопасность.
«Эти нормы будут регулировать – надеемся, что так оно и будет – поведение, от которого зависят проблемы безопасности», – указал Лавров.
Также глава МИД сообщил, что Россия активно работает над повесткой для саммита по искусственному интеллекту, который пройдет в феврале в Индии. Он напомнил, что Россия приглашена на это мероприятие и уделяет большое внимание формированию своей позиции.
В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что страна направит представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту в Индии 16-20 февраля 2026 года и проявляет высокий интерес к участию в нем.
Правительство России разрабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров пошутил, что работать с машинисткой приятнее, чем с нейросетями.