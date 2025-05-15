Лавров назвал живое общение с машинисткой приятнее, чем с ИИ

Лавров сравнил машинистку и искусственный интеллект на заседании клуба

Tекст: Евгения Караваева

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба в шутливой форме заявил, что предпочел бы работать с машинисткой, а не с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что ранее, когда он только начинал свою карьеру, для набора текста требовалось бегать к машинистке. «Конечно, работа с живой машинисткой это лучше, чем с любым искусственным интеллектом», – отметил дипломат. По словам министра, хотя нейросети ускоряют рабочий процесс, он все равно предпочел бы живое общение и работу с человеком, несмотря на возможные ошибки и необходимость исправлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, на заседании Дипломатического клуба Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за требование переговоров лично с Владимиром Путиным. Также он заявил о планах Запада столкнуть Индию и Китай и подверг критике высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине, отметив их противоречивость и неприемлемость для России.