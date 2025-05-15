Tекст: Ольга Иванова

На заседании Дипломатического клуба Лавров заявил, что слова Макрона по украинскому конфликту «умом понять невозможно». Министр отметил, что страны Запада продолжают обсуждать необходимость мобилизации Европы против России, используя Украину как «бесценный инструмент», передает ТАСС.

Лавров сообщил, что на Украине уже действуют под видом наемников западные инструкторы и военнослужащие НАТО. Он подчеркнул, что Запад планирует ввести дополнительные стабилизационные силы, несмотря на неоднократные предупреждения России об абсолютной неприемлемости такого шага.

По словам министра, Макрон в недавнем интервью заявил о необходимости избегать прямого столкновения с Россией, чтобы не допустить третьей мировой войны, однако допускает размещение французских войск на украинской территории, чтобы сдерживать Россию. Лавров подчеркнул, что такие заявления звучат от лидера страны с историей и культурой, что делает ситуацию еще более парадоксальной. «Беда. Умом этого понять невозможно», – сказал российский министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.