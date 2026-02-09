  • Новость часаПутин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 12:27 • Новости дня

    В парке Новодевичьи пруды произошел конфликт москвичей с коммунальщиками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столичного района Хамовники преградили путь коммунальной технике, рассыпавшей противогололедные реагенты у стен Новодевичьего монастыря в водоохранной зоне.

    Жители Хамовников выразили недовольство действиями коммунальных служб, которые рассыпали противогололедные реагенты в парке у стен Новодевичьего монастыря, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Сквер находится у водоема, не имеющего протока, поэтому любые химикаты могут накапливаться и негативно влиять на экосистему.

    Один из жителей заявил: «К лету пруд будет как Мертвое море. Он же не проточный. Птицы, рыбы и т. д. Все погибнет». Другой пользователь отметил, что еще недавно радовался чистоте без реагентов и выразил сожаление по поводу произошедшего.

    Новодевичий монастырь обладает статусом памятника федерального значения, и любые работы на его территории требуют особого подхода и согласования. Однако попытки газеты ВЗГЛЯД связаться с управой района Хамовники по телефону не увенчались успехом – звонки сбрасывались.

    В день происшествия, поздно вечером в воскресенье, местные жители, оказавшиеся на месте событий, заблокировали коммунальный транспорт и настояли, чтобы трактор с реагентами покинул территорию парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскачестве заявили, что полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя.

    7 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 15:27 • Новости дня
    В Москве арестовали полицейских за незаконную миграцию более 2 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил под стражу нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.

    Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Якушкина, Елены Сергиенко и Алексея Конхина, передает ТАСС. По данным ГСУ СК по Москве, уголовное дело расследуется против семи лиц, из которых пятеро – сотрудники органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции, участкового и инспектора ОВМ.

    Следствие установило, что с января 2023 по октябрь 2025 года обвиняемые в обход законодательства организовали незаконную миграцию более 2 тыс. иностранцев, используя фиктивные учебные визы. С февраля по июль 2025 года они также исключили из реестра не менее 1 500 иностранцев, изготовили для них поддельные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли данные в базу для легализации.

    Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции, по версии следствия, получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта. Также сотрудники полиции обеспечили прохождение проверки одной из образовательных организаций по подтверждению обучения иностранцев за вознаграждение.

    В ходе расследования проводились обыски по местам жительства обвиняемых и выемки документов в госорганах. Изъятые материалы подтверждают причастность фигурантов к совершенным преступлениям. Следствие инициировало вопрос о депортации и лишении гражданства иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

    По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, противоправные действия выявили оперативники службы собственной безопасности совместно с подразделениями столичной полиции и УФСБ в рамках комплекса мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами.

    Ранее сотрудники ФСБ и МВД  раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    А в Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    6 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    СК решил требовать ареста обвиняемого в убийствах таксиста в Москве и жителя Пензы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве таксиста в Москве и жителя Пензы.

    В пресс-службе ведомства пояснили, что речь идет об Алексее Ланчикове, в отношении которого ведется расследование сразу по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Москве продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия», – сообщили в СК. При этом подчеркивается, что в ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для Ланчикова в виде заключения под стражу.

    Напомним, правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.

    Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку.

    7 февраля 2026, 12:11 • Новости дня
    Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе заключен под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщают информагентства.

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

    Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

    Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.


    7 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице представители иностранных дипмиссий и международных организаций приняли участие в спортивных состязаниях и познакомились с традициями русского гостеприимства.

    В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

    Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

    Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

    В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии объявили открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила подход организаторов и внимание к спортсменам.

    А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии попала в объективы камер с закрытыми глазами .


    9 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного сообщения об угрозе взрыва в одном из номеров «Москва-Сити» полиция обнаружила там молодых людей в состоянии опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

    Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

    В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

    Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

    Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.

    9 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пассажира столичной подземки, который избил попутчицу за отказ дать денег и попытку видеосъемки, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

    В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.

    Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    В аварии с автобусом в Москве пострадали восемь человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ДТП произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла с рейсовым автобусом маршрута М8, указал собеседник ТАСС.

    Восьмерых человек передали медикам для осмотра, степень полученных травм устанавливается.

    До этого легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

    До этого в Рязанской области столкнулись легковая Volvo и автобус ПАЗ, погибли двое и пострадали четверо человек, включая ребенка.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    9 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Собянин: Некоторые районы Москвы по программе реновации обновляются на 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Крупномасштабная реновация меняет облик Москвы, в отдельных районах обновляется до 80% жилого фонда, а за 15 лет построено 77% новых дорог и эстакад, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о существенном прогрессе в реализации программы реновации, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Собянина, в некоторых районах столицы обновление жилого фонда достигло 80%. Ранее программа реновации предполагала строительство отдельных стартовых площадок, но теперь речь идет об освоении целых микрорайонов и районов.

    «Если мы раньше строили стартовую площадку, сейчас выходим к освоению целых микрорайонов и районов. Многие районы полностью перестраиваются на 80%», – заявил мэр.

    В ходе встречи Собянин также отметил, что за последние 15 лет в Москве построено 77% всех дорог и дорожных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады, которые существовали в городе ранее.

    Президент России Владимир Путин одобрил изменения, которые позволяют жителям получать жилье в другом районе Москвы при реновации, если собственник дает письменное согласие на это.

    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту?

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем?

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса.

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане.

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

      От атаки Трампа выиграла власть Германии

Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

      Такого еще не было: США поссорились с Польшей

Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

      Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

