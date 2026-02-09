В парке Новодевичьи пруды произошел конфликт москвичей с коммунальщиками

Tекст: Елизавета Шишкова

Жители Хамовников выразили недовольство действиями коммунальных служб, которые рассыпали противогололедные реагенты в парке у стен Новодевичьего монастыря, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сквер находится у водоема, не имеющего протока, поэтому любые химикаты могут накапливаться и негативно влиять на экосистему.

Один из жителей заявил: «К лету пруд будет как Мертвое море. Он же не проточный. Птицы, рыбы и т. д. Все погибнет». Другой пользователь отметил, что еще недавно радовался чистоте без реагентов и выразил сожаление по поводу произошедшего.

Новодевичий монастырь обладает статусом памятника федерального значения, и любые работы на его территории требуют особого подхода и согласования. Однако попытки газеты ВЗГЛЯД связаться с управой района Хамовники по телефону не увенчались успехом – звонки сбрасывались.

В день происшествия, поздно вечером в воскресенье, местные жители, оказавшиеся на месте событий, заблокировали коммунальный транспорт и настояли, чтобы трактор с реагентами покинул территорию парка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскачестве заявили, что полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя.