Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.0 комментариев
Роскачество не исключило влияния противогололедных реагентов на лапы собак и обувь
Полностью исключить воздействие противогололедных материалов на лапы собак и обувь нельзя, рассказали в Роскачестве.
Как рассказала первый заместитель гендиректора по научной работе АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности» Тамара Назарова, противогололедные материалы представляют собой многокомпонентные системы минеральных и органических солей, а также фрикционных материалов, и исключать воздействие ПГМ на обувь нельзя, передает ТАСС.
В Роскачестве рассказали также, что качественные противогололедные материалы не должны оказывать серьезного негативного воздействия на материал обуви, кожу людей и лапы собак, но не влиять совсем они тоже не могут, так как это химические соединения, которые предназначены для обработки улиц. В организации добавили, что при выгуле животного нужно обрабатывать подушечки лап собак специальным воском, выбирать те дорожки, где мало применяют реагенты, использовать обувь для питомца, при возникновении у животного дискомфорта следует незамедлительно обратиться к ветеринару за профессиональной консультацией, а после каждой прогулки стоит мыть собаке лапы, чтобы убрать с подушечек и шерсти остатки солей, которые могут попасть на питомца во время прогулки.
Ранее специалисты кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ заявляли, что используемые в Москве для борьбы с гололедом реагенты могут разрушить автомобили, мостовые опоры, привести к коррозии трубопроводов и кабельных линий.