В реагентах для борьбы с гололедом увидели угрозу экологической катастрофы

Используемые в Москве для борьбы с гололедом реагенты могут разрушить автомобили, мостовые опоры, привести к коррозии трубопроводов и кабельных линий, убеждены специалисты кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ.

Аспирантка МГУ Ирина Романова сообщила, что общий показатель минерализации почв вдоль дорог в полтора раза больше весной, чем осенью, пишет «Коммерсант».

В почве также зафиксировано превышение фоновых концентраций меди, цинка, хрома, никеля и других твердых металлов в пробах.

Эксперты из МГУ уверены, что использование реагентов может привести к коррозии автомобилей и железобетонных конструкций, а также подземных линейных коммуникаций. Реагенты также могут испортить одежду и обувь и привести к увеличению износа асфальтовых покрытий.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что противогололедные материалы малоопасны при ингаляционном пути поступления.

Руководитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин убежден, что во многих российских городах используются смеси неустановленного происхождения.

«Специалисты говорят, что гранитная крошка при взаимодействии с дорожным покрытием и резиной создает опасную канцерогенную пыль и не разлагается годами. Во всей стране ее такое огромное количество применяют, что можно говорить об экологической катастрофе в ряде городов-миллионников», – сказал он.