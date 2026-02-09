У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Мосгорсуд отказался менять приговор Варламову за фейки о ВС России
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Илье Варламову* (иноагент, в списке экстремистов и террористов) по делу о фейках о российской армии, сообщили в пресс-службе инстанции.
Мосгорсуд признал законным заочный приговор Варламову по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, передает ТАСС.
Мещанский районный суд Москвы 14 августа заочно признал Варламова виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Блогера заочно приговорили к восьми годам колонии.
Кроме реального срока суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей и запретил на четыре года администрировать сайты. По данным суда, 42-летний блогер сейчас проживает за пределами России и объявлен в межгосударственный розыск. Минюст признал его иностранным агентом в марте 2023 года.
