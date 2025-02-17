Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.5 комментариев
Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон
Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.
Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.
По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.
Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправляется в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.
Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.