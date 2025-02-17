Лавров: Евросоюз попытается выторговать перемирие на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Я не знаю, что им (европейским странам) делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», – сказал он в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Лавров также сравнил дискуссии американских представителей о компромиссах по украинскому кризису с научным диспутом. Он выразил сомнение в том, кто из представителей США будет уполномочен президентом выступать от имени администрации. «Американским представителям, которые сейчас в большом количестве рассуждают о том, как подступаться к украинскому кризису, и пока непонятно кто же все-таки из них будет уполномочен президентом [США Дональдом] Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне, они тоже говорят о компромиссах», – сказал министр.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что США играют ключевую роль в украинском конфликте с самого его начала. Он не исключил возможность содействия Вашингтона в его урегулировании.

Ранее Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.