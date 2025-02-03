Депутат Бундестага Котре: США попытаются установить контроль над «Северным потоком»

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении Котре говорится, что США стремятся установить контроль над инфраструктурой «Северного потока». Котре подчеркнул, что такие действия приведут к полной зависимости Европы от США и лишению Германии возможности получать дешевый газ из России, передает ТАСС.

Он отметил, что политика санкций, проводимая Евросоюзом, уже разрушительна, но ЕС пока не отказывается от поставок газа из России. «Северный поток – 2» может стать целью для американских компаний, что приведет к энергетической зависимости от США, считает депутат.

Котре также добавил, что новый пакет санкций ЕС станет очередной попыткой отучить Европу от российского газа. Некоторые страны, такие как страны Балтии и Польша, пытаются внедрить собственные правила, препятствующие импорту российского газа.

Он подчеркнул, что политика Германии и ЕС ведет к потере энергетического суверенитета и действует против интересов граждан. Единственной партией, выступающей за энергетическую независимость Германии, остается «Альтернатива для Германии».

Ранее оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.