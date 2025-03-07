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Шохин: РСПП и Торговая палата США обсудили снятие антироссийских санкций
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе, сообщил глава союза Александр Шохин.
По словам Шохина, обсуждения с главой американской Торговой палаты Робертом Эйджи прошли несколько недель назад, передает ТАСС. Он добавил, что Эйджи выразил намерение подготовить так называемую «белую книгу» с предложениями, в которую будут включены приоритетные вопросы, такие как гражданская авиация, запчасти и обслуживание гражданских судов. Российская сторона поддержала эти приоритеты, подчеркивая их важность для безопасности граждан.
Шохин также отметил, что возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализация платежно-расчетных отношений являются ключевыми аспектами для российской экономики. Он подчеркнул, что российскому бизнесу есть что предложить в переговорах по снятию санкций, но все идеи пока «спрятаны в рукаве». «Мы должны дать возможность сторонам попереговариваться, нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить», – заявил Шохин.
Как сообщил Роберт Эйджи в интервью РБК, американская Торговая палата готовит свои предложения для правительства США, с особым акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов. В случае запуска обсуждений о снятии санкций РСПП готов назначить переговорщиков, исходя из уровня и функционала американской стороны, добавил Шохин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.
Ранее президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.