  • Новость часаВ Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
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    Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу
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    ВС России поразили «Калибрами» газовую инфраструктуру Украины
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ взят в плен
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 14:35 • Новости дня

    Шохин: РСПП и Торговая палата США обсудили снятие антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций, акцентировав внимание на авиационной отрасли и банковской системе, сообщил глава союза Александр Шохин.

    По словам Шохина, обсуждения с главой американской Торговой палаты Робертом Эйджи прошли несколько недель назад, передает ТАСС. Он добавил, что Эйджи выразил намерение подготовить так называемую «белую книгу» с предложениями, в которую будут включены приоритетные вопросы, такие как гражданская авиация, запчасти и обслуживание гражданских судов. Российская сторона поддержала эти приоритеты, подчеркивая их важность для безопасности граждан.

    Шохин также отметил, что возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализация платежно-расчетных отношений являются ключевыми аспектами для российской экономики. Он подчеркнул, что российскому бизнесу есть что предложить в переговорах по снятию санкций, но все идеи пока «спрятаны в рукаве». «Мы должны дать возможность сторонам попереговариваться, нельзя раньше времени карты на стол, если в терминологии Трампа говорить», – заявил Шохин.

    Как сообщил Роберт Эйджи в интервью РБК, американская Торговая палата готовит свои предложения для правительства США, с особым акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов. В случае запуска обсуждений о снятии санкций РСПП готов назначить переговорщиков, исходя из уровня и функционала американской стороны, добавил Шохин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    Ранее президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    7 марта 2025, 08:18 • Новости дня
    Bloomberg: США готовят полный пакет санкций против энергетики России

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным издания, США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, передает РИА «Новости».

    Эти меры могут быть приняты, если они окажутся необходимыми для достижения мира на Украине.

    Бессент подчеркнул, что ограничения будут открытыми и агрессивными, что обеспечит «максимальный эффект» за короткое время.

    По словам министра, такая стратегия позволит усилить позиции США на переговорах и добиться нужных результатов.

    Кроме того, Бессент отметил, что все возможные меры уже обсуждаются и могут быть применены в ближайшее время, если ситуация на Украине потребует такого вмешательства.

    Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    6 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Уиткофф: США проинформировали Россию о своих переговорщиках по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

    «У нас нынешним утром были обсуждения с помощником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем относительно того, какими будут имена участников этой команды», – заявил Уиткофф журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, американская сторона уже связалась с Россией по этому вопросу и планирует информировать украинскую сторону о составе делегации. Подробности по поводу конкретных имен участников делегации пока не разглашаются.

    Ранее стало известно, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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    6 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа сообщил о планах США и Украины обсудить прекращение огня

    Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил о планах США и Украины обсудить в Саудовской Аравии прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. На повестке дня обсуждение сделки по урегулированию конфликта и возможное перемирие. Уиткофф отметил, что место проведения встречи может измениться, но она точно пройдет в Саудовской Аравии, предположительно в Эр-Рияде или Джидде, передает РИА «Новости».

    Позиция России в отношении украинского конфликта ранее была озвучена президентом Владимиром Путиным. В январе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. По его мнению, мир на Украине должен строиться на уважении законных интересов всех народов в регионе, и власти России продолжат бороться за интересы своего народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные официальные лица США и Украины, включая Уиткоффа, встретятся в Саудовской Аравии.

    Майк Уолтц заявлял, что возможность возобновления военной помощи Киеву может быть рассмотрена, если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также считал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда».

    Владимир Путин заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

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    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    7 марта 2025, 07:34 • Новости дня
    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме

    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме и разных позиций по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал день обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу, чтобы публично объявить о независимой позиции по Украине в ответ на прохладный прием в Вашингтоне, выразил мнение глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что Макрон намеренно выбрал день обращения американского лидера к конгрессу для своего телеобращения.

    Президент Франции заявил о политике по Украине, которая отличается от позиции Трампа, стремясь представить себя лидером оппозиции Белому дому на Западе.

    Пушков отметил, что это стало личной местью за неудачный визит в Вашингтон, когда Макрон остался без приветствия со стороны Трампа и получил не самое почетное место на видеоконференции лидеров G7.

    По мнению Пушкова, Макрон надеется, что «глубинное государство» возьмет верх над Трампом, и стремится возглавить Европу, объединенную русофобскими настроениями.

    Пушков также сравнил действия Макрона с амбициями боксера среднего веса, бросающего вызов тяжеловесу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    7 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний

    В AmCham Russia спрогнозировали возвращение американских компаний в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году, если будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

    По его словам, американские компании могут вернуться на российский рынок в 2025 году. Это станет возможным при условии достижения мирного урегулирования по ситуации на Украине, передает РБК.

    Эйджи отметил, что в этом году лишь несколько компаний могут возобновить свою деятельность в России.

    По словам Эйджи, в первую очередь возвращение на рынок возможно для компаний из сектора FMCG.

    Он подчеркнул, что процесс возвращения будет зависеть от категории компании. У тех, кто сохранил представительство в России или имеет возможность обратного выкупа, будет меньше препятствий для возобновления работы.

    Различные сценарии возвращения разработаны для каждой категории компаний. Это поможет минимизировать риски и ускорить процесс восстановления бизнеса на российском рынке.

    Эйджи добавил, что для многих компаний важно сохранить присутствие на рынке, чтобы воспользоваться улучшением экономической ситуации в будущем.

    Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало. Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

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    7 марта 2025, 08:35 • Новости дня
    Володин: Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политическую элиту Европы «сошедшей с ума», отметив их попытки удержаться у власти и подчеркнув экономический кризис в регионе.

    В своем Telegram-канале он указал, что многие представители европейской политической элиты «сошли с ума» и пытаются сохранить власть, несмотря на экономические трудности.

    Володин подчеркнул, что Европа находится в экономическом кризисе, о чем свидетельствуют данные по ВВП за прошлый год, а также отметил, что Германия находится в рецессии уже полтора года, экономика Австрии и Италии в плачевном состоянии, а промышленное производство во Франции падает.

    «Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», – отметил он.

    «Спасает себя и Макрон. У него истерика... Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии», – подчеркнул Володин.

    Спикер Госдумы также оценил отношения Европы с США. По его мнению, приход к власти Дональда Трампа стал неожиданностью для европейцев, которые поддерживали прежнего президента Джо Байдена.

    Он также предположил, что если республиканцы захотят удержать власть в США, им придется выиграть следующие выборы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

    Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

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    7 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о контактах России и США по переговорам по Украине

    Песков: Россия и США поддерживают контакты по подготовке переговоров по украинскому урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия находится в контакте с США для подготовки переговоров по украинскому урегулированию, однако новых сведений по этому вопросу пока нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что на данный момент новых подробностей касательно этих переговоров не имеется. «Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем [их], как только появится новая информация, мы ее сразу опубликуем», – заявил он, передает ТАСС.

    Представитель Кремля не раскрыл детали текущих контактов, подчеркнув, что информация будет сообщена по мере появления.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф обсудил состав американской делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Россия готова назначить своего представителя для переговоров по Украине, как только США определится со своим кандидатом.

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    7 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии назначенного переговорщика с США по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль продолжает считать стамбульские соглашения основой для переговоров по Украине, но кандидатура российского переговорщика с США пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, кандидатура переговорщика по украинскому вопросу с США от российской стороны пока не определена, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что Кремль продолжает рассматривать Стамбульские соглашения как отправную точку для переговоров по Украине.

    Он указал, что в Вашингтоне также звучали заявления о возможности использования этих соглашений в качестве базы для переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин также поддерживает идею использования Стамбульских договоренностей в качестве отправной точки для будущих переговоров.

    Он отметил, что Москва и далее будет учитывать точку зрения Соединенных Штатов в этом вопросе, хотя текущая позиция Вашингтона пока не ясна.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    7 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Пентагон решил удалить все материалы со словом «гей»

    Пентагон пометил для удаления более 26 тыс. материалов со словом «гей»

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон, стремясь бороться с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности», пометил более 26 тыс. материалов для удаления, включая изображения с фамилией «Гей» и самолет B-29 Enola Gay.

    Как сообщает Associated Press, Пентагон в рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) принял решение удалить более 26 тыс. материалов. Среди них оказались изображения людей с фамилией «Гей» и исторический самолет B-29 Enola Gay, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.

    Ранее издание Breitbart сообщило, что Пентагон распорядился убрать из официальных онлайн-материалов все упоминания инициатив в области DEI, включая критическую расовую теорию и гендерную идеологию. Материалы, связанные с этими понятиями, также попали под запрет.

    По информации агентства, помимо упомянутых материалов, для удаления помечены фотографии инженерных работ в Калифорнии, где изображен местный инженер с фамилией «Гей». Всего может быть удалено до 100 тыс. изображений и публикаций в соцсетях и на интернет-сайтах.

    Ранее президент США Дональд Трамп отменил в правительстве политику DEI, назвав ее дискриминационной и нарушающей гражданские права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение месяца американские Вооруженные силы начнут увольнять трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), если они не получат индивидуальные исключения, в связи с указом президента США о запрете военной службы для трансгендеров.

    Опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддержали решение Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии, тогда как 41% выступили против.

    Суд в США рассмотрит соглашение о предоставлении льгот ЛГБТ-ветеранам, уволенным из армии из-за ориентации, включая повышение статуса демобилизации до почетного.

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    7 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Bloomberg: Киев планирует развернуть антенны и кабели для замены Starlink

    Tекст: Александра Юдина

    Киев разрабатывает планы по созданию наземной сети антенн и модемов, чтобы обеспечить бесперебойную связь, если доступ к Starlink будет потерян, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев активно разрабатывает планы на случай отключения спутникового интернета Starlink на Украине, передает РИА «Новости».

    Власти рассматривают возможность развертывания наземной сети антенн, модемов и кабелей для обеспечения стабильной связи в случае необходимости. Это может быть дополнено сотрудничеством с европейскими поставщиками спутниковой связи.

    Источники агентства отмечают, что несмотря на существующие альтернативы, они обладают определенными недостатками, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи.

    Потеря доступа к Starlink могла бы стать серьезной проблемой, поэтому на случай отключения разрабатываются дополнительные меры обеспечения связи.

    Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

    Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

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    7 марта 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай находятся в добрых отношениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и китайская стороны находятся в добрых отношениях, государства занимаются их развитием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ядерном разоружении для России и КНР.

    Также Песков отмечал, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов двух стран и международной безопасности.

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