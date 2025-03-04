Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Песков: Нормализация отношений с США требует снятия санкций
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.
По его словам, нормализация отношений между Россией и США должна сопровождаться снятием санкций, передает ТАСС.
Песков отметил, что российская сторона считает санкции незаконными и видит в них негативный груз для двусторонних связей.
Он добавил, что без освобождения от санкционного давления трудно говорить о полноценном восстановлении отношений.
Тем не менее, как отметил представитель Кремля, пока говорить о каком-либо прогрессе в решении вопроса санкций преждевременно.
Песков подчеркнул, что на данный момент отсутствуют официальные заявления, которые бы свидетельствовали о готовности к изменениям.
Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.
Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.