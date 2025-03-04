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    Глава МИД Японии обиделся на запрет во въезде в Россию
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    4 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 12:43 • Новости дня

    Песков: Нормализация отношений с США требует снятия санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

    По его словам, нормализация отношений между Россией и США должна сопровождаться снятием санкций, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российская сторона считает санкции незаконными и видит в них негативный груз для двусторонних связей.

    Он добавил, что без освобождения от санкционного давления трудно говорить о полноценном восстановлении отношений.

    Тем не менее, как отметил представитель Кремля, пока говорить о каком-либо прогрессе в решении вопроса санкций преждевременно.

    Песков подчеркнул, что на данный момент отсутствуют официальные заявления, которые бы свидетельствовали о готовности к изменениям.

    Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

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    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    Вэнс обвинил Европу в лицемерии по вопросу поддержки Зеленского
    @ Will Oliver/Pool/CNP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на канале Fox News обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    По его словам, некоторые европейские лидеры демонстрируют двойственные позиции в отношении поддержки Украины, передает ТАСС.

    Вице-президент США отметил, что в публичных заявлениях они обещают длительную поддержку Зеленскому, заявляя, что будут с ним «на ближайшие десять лет». Однако в приватных беседах они признают необходимость мирных переговоров.

    Вэнс заявил, что ему безразличны публичные заявления, и главным считает то, что говорят лидеры в частных разговорах.

    Он подчеркнул, что европейские лидеры должны донести до Зеленского, что кровопролитие и разрушения не могут продолжаться вечно, и необходимо искать пути к мирному разрешению конфликта на Украине.

    По мнению Вэнса, в данной ситуации наблюдается явное двуличие, когда лидеры, раздувая грудь на публике, фактически признают необходимость переговоров за закрытыми дверями.

    Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго». Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом.

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    3 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине

    Депутат Луговой: американские агенты и советники лучше Зеленского знают о положении дел в рядах ВСУ

    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    США развернули свою разведывательную инфраструктуру на Украине еще в 2014 году, а в рядах ВСУ есть американские советники. Так что Вашингтон знает о положении дел в стране даже лучше, чем Владимир Зеленский, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее Зеленский во время перепалки в Овальном кабинете намекнул, что Америка не владеет реальными данными о происходящем на Украине.

    «Полагаю, по ряду вопросов американцы знают даже более корректную, точную и глубокую информацию, чем непосредственное руководство в Киеве», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    Для таких выводов есть несколько причин, продолжил депутат. «Во-первых, Штаты развернули свои силы и возможности на Украине еще в 2014 году. Во-вторых, для них информация всегда будет максимально корректной, ведь ее попросту не надо от кого-то скрывать», – детализирует парламентарий.

    «Кроме того, информация с поля боя также добывается не без помощи американцев, в частности через космические спутники и систему Starlink. Помимо этого, у американцев, я думаю, достаточно денег для того, чтобы получать корректные данные как со стороны СБУ, так и по линии ГУР минобороны Украины», – замечает спикер.

    «И это я еще не говорю о том, что и в окружении лично Зеленского, и в рядах вооруженных сил находятся американские советники. И уж они, безусловно, ясно и четко получают всю необходимую информацию в деталях», – заключил Луговой.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    В споре принимал участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как сообщает телеканал NBC, изначально он не планировал вступать в дискуссию, но решил ответить на «провокационное поведение» Зеленского.

    «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный кабинет и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», – сказал Вэнс.

    Зеленский возразил ему, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать, какие у нее есть проблемы.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Отметим, что после этой пятничной ссоры в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

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    4 марта 2025, 11:39 • Новости дня
    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Politico: Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским

    Мерц обвинил Трампа в «спланированной эскалации» конфликта с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил президента США в намеренной эскалации конфликта с Владимиром Зеленским, произошедшего в Овальном кабинете, пишет Politico.

    Лидер немецких консерваторов и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скандал в Овальном кабинете был «намеренно спровоцирован» американским лидером, пишет Politico.

    По словам Мерца, данный инцидент в Белом доме не был спонтанной реакцией на слова Зеленского, а являлся спланированной акцией.

    Мерц также отметил, что скандал в Вашингтоне, продолжает ряд событий последних недель, включая выступление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Европу «встать на защиту» и не рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

    Несмотря на это, Мерц выразил удивление резкостью обмена репликами в Белом доме и добавил, что подобный тон не способствует решению проблем. Политик подчеркнул важность сохранения американского присутствия в Европе, несмотря на заявления президента США и его министра обороны о невозможности дальнейшей опоры на трансатлантический альянс.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам.

    Президент США заявил, что тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго».

    Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев.

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    3 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Reuters: Белый дом изучает варианты смягчения санкций против России

    Reuters: администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

    В данный момент ведомства разрабатывают предложения по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

    Президент США, выступая 26 февраля, отметил, что санкции против России могут быть ослаблены «в какой-то момент».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    До этого американский лидер объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    3 марта 2025, 03:15 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США

    Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.

    «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».

    Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.


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    4 марта 2025, 11:26 • Новости дня
    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    New York Times: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине

    NYT: Европа не сможет в ближайшее время заменить военную помощь США Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США, пишет The New York Times.

    Решение США приостановить все поставки военной помощи Украине, включая оборудование из запасов Пентагона и средства по инициативе безопасности Украины, усложняет отношения США с крупными странами НАТО, такими как Франция, Британия и Германия, которые подтвердили намерение увеличить военную помощь Украине, передает The New York Times.

    Издание указывает, что несмотря на приостановку, Украина сможет поддерживать свои оборонные возможности за счет собственного производства и помощи из Европы в течение нескольких месяцев, отмечают американские чиновники и аналитики.

    Однако длительная приостановка может привести к потере доступа к современным видам вооружений, таким как системы ПВО и ракеты большой дальности.

    Ранее телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия.

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