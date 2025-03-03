  • Новость часаТрамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
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    «Анора» вернула в Голливуд хороших русских
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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Сегодня в мировой политике настал ноябрь 1918 года

    История Брестского мира была сплошной трагедией ошибок, допущенных лидером большевиков Владимиром Лениным. Конечный результат даже близко не напоминал то, чего он хотел достичь.

    18 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Приспособленчество не окупается

    Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

    11 комментариев
    3 марта 2025, 22:56 • Новости дня

    Reuters: Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России

    Reuters: администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, администрация президента США поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

    В данный момент ведомства разрабатывают предложения по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

    Президент США, выступая 26 февраля, отметил, что санкции против России могут быть ослаблены «в какой-то момент».

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

    Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    До этого американский лидер объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Коментарии (68)
    3 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи

    Bloomberg: Зеленский готов встретиться с Трампом при определенных условиях

    Зеленский выдвинул Трампу условие для новой встречи
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, если президент США снова пригласит его для конструктивного диалога и «решения реальных проблем», в том числе для подписания соглашения по минералам, сообщает Bloomberg.

    Зеленский добавил, что Украина готова принять сделку о полезных ископаемых, которая была отложена на прошлой неделе. Эти заявления он сделал в Лондоне после участия в саммите по безопасности с европейскими лидерами, целью которого было заручиться поддержкой Украины, передает Bloomberg.

    В ходе выступления Зеленский подчеркнул необходимость равного диалога, особенно после скандала в Белом доме. Он отметил, что открытое обсуждение этих вопросов не было полезным ни для США, ни для Украины. Зеленский также отказался переходить на английский язык, чтобы избежать возможных искажений своих слов.

    «Я убежден, что ситуация пройдет, и впереди будут более важные вещи. Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что сделка по природным ресурсам с США готова к подписанию министрами, и Украина не отказывается от нее, несмотря на произошедшее.

    Несмотря на то, что Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США и выразил уважение к американскому президенту, как к основным политическим партиям США, так и к США в целом, он воздержался от извинений. Он защищал свое право отстаивать достоинство своей страны и ее народа и призвал партнеров проявить понимание страданий, которые пережила Украина. «Я готов к любому формату конструктивных отношений с США», – подчеркнул Зеленский.

    Ранее Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне.

    Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию.

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    3 марта 2025, 19:56 • Видео
    Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

    Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    1 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку

    Зеленский ответил на призывы к отставке после провала переговоров в Белом доме

    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Владимир Зеленский прокомментировал призывы к его отставке, которые ранее прозвучали в США. Как сообщает РИА «Новости», президент Украины заявил, что право решать его судьбу на посту главы государства остается исключительно за украинскими гражданами.

    «Это решение может принять только народ Украины… и если кто-то, я имею в виду, не рад мне, окей. Но между нами, американцы голосуют за американского президента, а каждая европейская страна голосует за своего президента», – отметил Зеленский в интервью Fox News, отвечая на вопрос о призывах к его отставке.

    Такие призывы прозвучали на фоне провала переговоров в Белом доме, после чего американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что Зеленский должен либо покинуть свой пост, либо измениться. Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что только украинцы имеют право решать, оставаться ему на посту или нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и честные выборы.

    Вашингтон может использовать нелегитимность Владимира Зеленского для давления на Украину по вопросу соглашения о добыче полезных ископаемых, как отметил оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    3 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

    Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

    В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры показали, кто разжигает конфликт. Они вновь хотят обмануть Москву и добиться перемирия на Украине, которое даст возможность накачать ВСУ вооружениями. Это позволит оппонентам с новыми силами продолжить противостояние, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Эммануэль Макрон и Кир Стармер предложили месячный мораторий на воздушные удары по Украине.

    «Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом: кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

    Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

    Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

    Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

    Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

    Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева. 

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

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    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

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    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

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    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

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    3 марта 2025, 09:51 • Новости дня
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    Трамп призвал американцев беспокоиться проблемами США, а не Путиным
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американцам следует уделять больше внимания внутренним проблемам страны, таким как преступность и миграция, а не сосредотачиваться на президенте России Владимире Путине.

    Трамп призвал американцев сосредоточить внимание на внутренних проблемах страны, а не на президенте России Владимире Путине, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Президент США считает, что жителям страны следует уделять больше времени вопросам, связанным с миграцией, преступностью, включая наркоторговцев и убийц, а также с людьми, попадающими в страну из психиатрических учреждений.

    Трамп отметил, что важнее обратить внимание на миграционные банды насильников и наркобаронов, которые представляют реальную угрозу для безопасности США. Он считает, что американцы должны сосредоточиться на предотвращении проникновения таких людей в страну, чтобы избежать повторения европейского опыта.

    Ранее Белый дом выразил надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским, отметив, что такие переговоры могут содействовать стабилизации международной обстановки.


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    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

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    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    @ KremlinRussia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    1 марта 2025, 02:26 • Новости дня
    АдГ предложила мир на Украине без Зеленского

    Сопредседатель АдГ заявил о возможности мира на Украине без Владимира Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Как сообщает ТАСС, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в своей публикации в социальной сети X отметил, что мир на Украине должен быть достигнут, несмотря на позицию Зеленского, который, по его словам, не готов к миру. Хрупалла подчеркнул, что США и Россия должны прийти к соглашению, поскольку Евросоюз и Германия, по его мнению, не могут быть посредниками в этом процессе.

    Хрупалла также напомнил, что партия АдГ давно выступает за мирное урегулирование. Он добавил, что мирное решение украинского конфликта не должно зависеть от ресурсов, а быть вопросом здравого смысла.

    В то же время лидер фракции СДПГ в Бундестаге Ларс Клингбайль заявил о необходимости самостоятельности Европы в свете действий правительства США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и Фридрих Мерц поддержали Зеленского, заверив его в поддержке Германии и Европы.

    Ранее Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Белом доме, где между ними произошла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Зеленский не выразил благодарности за поддержку Киева. После этой встречи пресс-конференция была отменена, а Трамп в своем заявлении в Truth Social отметил неготовность Зеленского к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии отказа последнего от критики Владимира Путина и готовности к мирному урегулированию конфликта.

    Президент США также отметил, что Зеленский не готов к миру и проявляет неуважение к Соединенным Штатам. Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по мнению Родиона Мирошника, Посла по особым поручениям МИД РФ, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

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    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    3 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине

    Депутат Луговой: американские агенты и советники лучше Зеленского знают о положении дел в рядах ВСУ

    Луговой: США лучше Зеленского знают обстановку на Украине
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    США развернули свою разведывательную инфраструктуру на Украине еще в 2014 году, а в рядах ВСУ есть американские советники. Так что Вашингтон знает о положении дел в стране даже лучше, чем Владимир Зеленский, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее Зеленский во время перепалки в Овальном кабинете намекнул, что Америка не владеет реальными данными о происходящем на Украине.

    «Полагаю, по ряду вопросов американцы знают даже более корректную, точную и глубокую информацию, чем непосредственное руководство в Киеве», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    Для таких выводов есть несколько причин, продолжил депутат. «Во-первых, Штаты развернули свои силы и возможности на Украине еще в 2014 году. Во-вторых, для них информация всегда будет максимально корректной, ведь ее попросту не надо от кого-то скрывать», – детализирует парламентарий.

    «Кроме того, информация с поля боя также добывается не без помощи американцев, в частности через космические спутники и систему Starlink. Помимо этого, у американцев, я думаю, достаточно денег для того, чтобы получать корректные данные как со стороны СБУ, так и по линии ГУР минобороны Украины», – замечает спикер.

    «И это я еще не говорю о том, что и в окружении лично Зеленского, и в рядах вооруженных сил находятся американские советники. И уж они, безусловно, ясно и четко получают всю необходимую информацию в деталях», – заключил Луговой.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания сделки по украинским полезным ископаемым. Однако встреча с Дональдом Трампом и его командой переросла в публичную перепалку.

    В споре принимал участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как сообщает телеканал NBC, изначально он не планировал вступать в дискуссию, но решил ответить на «провокационное поведение» Зеленского.

    «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный кабинет и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», – сказал Вэнс.

    Зеленский возразил ему, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать, какие у нее есть проблемы.

    На ваш взгляд
    Каких последствий вы ожидаете от перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме?




    Результаты

    Отметим, что после этой пятничной ссоры в США звучат призывы отправить Зеленского в отставку. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что Украину должен возглавить другой политик, если Зеленский не образумится и не начнет вести мирные переговоры.

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    3 марта 2025, 03:15 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США

    Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.

    «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».

    Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.


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    1 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    США закрыли программу восстановления энергетики Украины

    Госдепартамент США закрыл программу USAID по восстановлению энергетики Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон прекратил программу Агентства США по международному развитию, направленную на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

    Программа восстановления энергетической инфраструктуры Украины, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID), была закрыта, сообщает NBC News. Закрытие программы, стоимость которой оценивалась в несколько сотен миллионов долларов, произошло на этой неделе.

    Согласно источнику, Госдепартамент США также принял решение значительно сократить присутствие сотрудников USAID на Украине. Из 64 человек, работавших с агентством, из страны будут выведены 56, оставив лишь восемь сотрудников. Это решение связано с указанием администрации президента США Дональда Трампа о возвращении остальных сотрудников в Соединенные Штаты.

    С приходом новой администрации USAID значительно сократило свою активность. Ранее Илон Маск, ответственный за повышение эффективности работы правительства США, заявлял, что ошибки в управлении агентством негативно сказались на американской экономике, занимаясь финансированием инициатив по продвижению идей разнообразия, равенства и инклюзивности за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США в Эр-Рияде договорились возобновить диалог для согласования путей сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос. В саркофаг Чернобыльской АЭС врезался БПЛА, и украинские власти обвинили в инциденте Россию, однако в Кремле назвали это провокацией со стороны Киева.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении Вашингтона участвовать в украинской экономике после конфликта, чтобы получать прибыль для граждан в сферах стратегических минералов и энергетики.

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