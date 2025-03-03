Reuters: Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России

Reuters: администрация США поручила Госдепу и Минфину подготовить списки для смягчения санкций

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, администрация президента США поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

По информации агентства, американские власти рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.

В данный момент ведомства разрабатывают предложения по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Президент США, выступая 26 февраля, отметил, что санкции против России могут быть ослаблены «в какой-то момент».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

Президент США продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

До этого американский лидер объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.