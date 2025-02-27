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    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня

    Трамп продлил санкции против России

    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Мирослава Додика. Джорджэску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    27 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Российская делегация прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле, передает ТАСС.

    Около резиденции собрались журналисты, но сами переговоры пройдут в закрытом формате. Состав участников делегаций с обеих сторон не раскрывается, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Эти встречи направлены на решение накопившихся вопросов в сфере дипломатических отношений между Россией и США.

    Напомним, в резиденции американского генконсула в Стамбуле состоится встреча делегаций России и США, на которой обсудят проблемы работы посольств.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 03:25 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике

    Bloomberg сообщило об обсуждении Россией и США возможного сотрудничества в Арктике

    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Россия обсуждают возможное сотрудничество в Арктике, включая добычу природных ресурсов и торговые маршруты, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, российская и американская стороны рассматривают Арктику как «возможную зону для экономического сотрудничества» в рамках «более широкой разрядки» отношений. Отмечается, что «обсуждения носят частный характер и находятся на ранней стадии». Обсуждаются «вопросы разведки природных ресурсов и торговых маршрутов», США также заинтересованы в сотрудничестве «в области разведки энергоресурсов».

    Bloomberg заявило, что оба государства сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию. Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином». Однако, как указал один из источников, это может быть сложно реализовать, поскольку отношения между Россией и Китаем значительно укрепились в последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение Путина иностранным инвесторам касается всей территории России для работы с редкоземельными металлами.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что партнерство Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть взаимовыгодным, но Россия пока пытается лучше понять намерения США.

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    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть после отмены США «уступок» Венесуэле

    Эксперт Юшков: Трамп решением об отмене «уступок» Венесуэле пытается косвенно ударить и по Китаю

    Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть после отмены США «уступок» Венесуэле
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп действует противоречиво: с одной стороны, он заявляет о намерении уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы цены упали до 30 долларов за баррель. С другой, президент США предпринимает шаги, которые будут толкать стоимость черного золота вверх, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома отменил послабление ограничений по венесуэльской нефти.

    «Соединенные Штаты при Дональде Трампе, с одной стороны, пытаются вести диалог с Россией по целому комплексу вопросов, в том числе по украинскому кризису, а с другой, оказывают давление на другие страны – производителей нефти», – обратил внимание Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, под ударом оказался Иран. Администрация США, ужесточая контроль санкций против Тегерана, пытается заставить государство отказаться от ядерной программы, уточнил собеседник. Теперь очередь дошла до Венесуэлы. Эксперт напомнил, что американские рестрикции, запрещающие кому-либо покупать нефть у латиноамериканской страны или инвестировать в нее, действуют с 2019 года.

    «В 2022 году Джо Байден смягчил ограничения и позволил западным компаниям работать в республике. Каракас благодаря этому пусть немного, но все же нарастил объем производства и экспорта ресурсов и стал чуть больше зарабатывать. Но инвесторы не решались вкладывать сюда свои деньги, потому что «уступки» по санкциям работали от нескольких месяцев до полугода, а потом продлевалось», – пояснил Юшков.

    Сейчас Трамп и вовсе решил отменить исключения, добавил он. По оценкам собеседника, в результате добыча сырья в Венесуэле «упадет ближе к нулю». «Отрасль очень сильно деградировала, поскольку венесуэльское руководство перераспределяло средства таким образом, что денег на новые проекты или даже на ремонт оборудования просто не было», – указал эксперт.

    На это наложилась и кадровая проблема, продолжил аналитик. «Профессионалы, которые работали в Венесуэле, как правило, учились в США. Когда к власти в республике пришел Уго Чавес, и он начал сокращать добычу нефти, многие специалисты перебрались в Мексику и другие соседние государства», – пояснил спикер.

    «Отрасль в Венесуэле нуждается в инвестициях, чтобы поддерживать добычу. Но никто не станет вкладывать средства, потому что нет гарантии рынков сбыта. Тем временем Трамп перекрывает им кислород», – рассуждает Юшков. Он не исключает, что, отменяя «уступки» по санкциям, президент США хочет ударить и по Китаю.

    «Дело в том, что Пекин покупал небольшие объемы венесуэльского и иранского сырья. Разумеется, КНР не останется без черного золота, просто оно будет стоить чуть дороже», – считает собеседник. На этом фоне он напомнил, что китайская сторона закупает топливо из России со скидной. Как бы то ни было, если Венесуэла и Иран сократят добычу нефти, ее стоимость на мировом рынке вырастет. Для Москвы это положительная новость.

    На этом фоне Юшков указал на противоречивость шагов Трампа. «Американский лидер, с одной стороны, заявляет о намерении уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы цены упали до 30 долларов за баррель. С другой же, он делает все, чтобы стоимость подскочила», – уточнил эксперт.

    Он считает, что решение по отмене «уступок» Каракасу с экономической точки зрения невыгодно Штатам. «Ранее латиноамериканская страна была одним из крупнейших поставщиков нефти на американские НПЗ. В 2019 году, когда США ввели санкции, Венесуэлу заменила Россия. Мы стали очень много поставлять нефти и нефтепродуктов в Америку, в некоторые месяцы обгоняя по объемам Мексику», – указал аналитик.

    Однако затем Вашингтон последовательно вводил рестрикции против государств, которые поставляли сырье, «заточенное» под американские НПЗ, – это Россия, Венесуэла, Иран. «Такое состояние дел в итоге приводит к тому, что цены на импортные ресурсы для США подрастают», – заметил специалист.

    Но Трамп – сторонник и лоббист нефтяной индустрии в Штатах. «Высокие цены на нефть им на руку. Просто американский президент это не признает, ведь в рамках избирательной кампании он обещал понизить стоимость топлива в Америке. И нынешние действия Вашингтона поддержат цены на относительно высоком уровне», – заключил Юшков.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене уступок, предоставленных Венесуэле его предшественником Джо Байденом в рамках соглашения по нефтяным сделкам от 26 ноября 2022 года. Как объяснил глава Белого дома, республика не выполнила свою часть сделки.

    Кроме того, по его словам, Каракас пока недостаточно быстро принимает венесуэльских нелегальных эмигрантов, выдворяемых из США. «В связи с этим я распорядился прекратить действие неэффективного и невыполненного «Соглашения об уступках» Байдена с 1 марта, когда должна была рассматриваться возможность его продления», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

    Напомним, Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, ввели санкции против государственной нефтегазовой компании PdVSA и закрыли свое посольство в 2019 году, обвинив Николаса Мадуро в фальсификации президентских выборов. Переговоры между Вашингтоном и Каракасом о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией спецоперации на Украине и введения против Москвы нефтяных санкций.

    Это привело к тому, что в конце ноября 2022 года министерство финансов США смягчило санкции против Венесуэлы и разрешило американской компании Chevron и ее дочерним предприятиям добывать сырую нефть и ее производные в латиноамериканской стране и импортировать их в Штаты. «Когда американцам очень хочется снизить цены на нефть и сдержать инфляцию, то и Николас Мадуро оказывается вполне себе демократом», — отмечал тогда экономист Антон Любич.

    Уточнялось, что выданная лицензия не предполагала уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату дивидендов PdVSA или юридическому лицу, в котором компания владеет прямо или косвенно 50% или более акций, продажу нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron или через них для экспорта в любую юрисдикцию, кроме США.

    В конце января 2025 года Трамп предупреждал о возможности прекращения импорта «черного золота» из Венесуэлы, объяснив это тем, что у Штатов достаточно собственных ресурсов. Теперь он претворил это в жизнь. Однако в Каракасе отметили, что таким образом глава Белого дома нанес ущерб американским компаниям и народу. «Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США», – заявила исполнительный вице-президент латиноамериканской страны Делси Родригес.

    Впрочем, опрошенные Financial Times эксперты считают, что в результате добыча нефти в Венесуэле может упасть ниже 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с немногим более 900 тыс. баррелей в сутки в 2024 году. Отзыв лицензии Chevron может привести к сокращению роста ВВП Венесуэлы с 3,2% до 2% в этом году, прогнозирует директор консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубал Оливерос.

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    27 февраля 2025, 13:41 • Новости дня
    Кремль: Россия и США смогут урегулировать конфликт при политической воле
    Кремль: Россия и США смогут урегулировать конфликт при политической воле
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон могут достичь урегулирования в украинском конфликте, если сохранят политическую волю и будут готовы слышать друг друга.

    Песков заявил, что при сохранении политической воли у Москвы и Вашингтона существует возможность урегулирования украинского конфликта, передает ТАСС.

    При этом он подчеркнул важность готовности сторон не только слышать, но и слушать друг друга. Песков отметил, что эта задача требует настойчивости и дипломатического терпения.

    Кроме того, Песков уточнил, что никто не ожидает легких и быстрых решений в вопросе украинского урегулирования. Он подчеркнул, что ситуация является сложной и запущенной, и это требует значительных усилий со стороны всех участников процесса.

    Тем не менее, он выразил надежду на благоразумие Вашингтона и его готовность принять важные для России моменты.

    Песков также добавил, что достижение прогресса в урегулировании конфликта будет зависеть от способности двух стран поддерживать конструктивный диалог и находить компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты. Переговоры делегаций России и США в Стамбуле идут в закрытом формате.

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    27 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Песков раскрыл условия возвращения Facebook и Instagram в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разблокировка Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской) зависит от выполнения компанией российских законов, а не от уровня доверия между Москвой и Вашингтоном.

    По его словам, запрет на деятельность Facebook и Instagram не обусловлен вопросами доверия между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что компании должны соблюдать законы России, и выполнение этих требований является необходимым условием для возвращения на российский рынок.

    «Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», – заявил представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что выполнение законов важнее восстановления доверия, и компании не должны ждать улучшения отношений между государствами, чтобы начать работать в России.

    Ранее ЕК наложила рекордный штраф на Meta за нарушение норм конкуренции. До этого корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня», которые теперь заблокированы в ее приложениях по всему миру.

    Депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что Meta может начать блокировать не имеющие отношения к политике каналы с контентом о России, расширив понятие «иностранное вмешательство».

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    27 февраля 2025, 05:44 • Новости дня
    Посол России в Оттаве рассказал о переименовании кофе американо в Канаде

    Посол России в Оттаве Степанов рассказал о переименовании кофе американо канадскими предпринимателями в канадиано

    Tекст: Антон Антонов

    В Канаде кафе начали переименовывать кофе американо в канадиано на фоне обострения отношений Оттавы с новыми властями США, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    По словам дипломата, правящие либералы и оппозиционные консерваторы в Канаде единодушно отвергают возможность присоединения к США. Стартовали пропагандистские кампании с лозунгом «покупай канадское», а граждане освистывают гимн Америки на публичных мероприятиях, «нация сплотилась вокруг канадского флага».

    «В кафе рецепт американо переименовывают в канадиано», – приводит его слова ТАСС.

    Степанов добавил, что напряженность проявляется даже в спортивных событиях. Во время недавнего хоккейного матча между командами Канады и США игроки успели подраться трижды за первые девять минут игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США неоднократно заявлял, что Канада может стать 51-м штатом США. Высшие чины в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз». Канада призвала Европу объединиться против главы США.

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    27 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    СМИ: Переговоры России и США в Стамбуле продолжаются шестой час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств продолжаются уже более шести часов.

    Точное время окончания встречи остается неизвестным, передает ТАСС. Встреча проходит в полностью закрытом режиме, и подробности обсуждаемых вопросов пока не разглашаются.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Переговоры делегаций России и США в Стамбуле начались в закрытом формате

    Tекст: Александра Юдина

    В Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Переговоры делегаций России и США в Стамбуле начались в закрытом для прессы формате, передает ТАСС.

    Состав российской делегации, включающей представителей Министерства иностранных дел, держится в секрете.

    В ходе встречи планируется обсудить текущие проблемы в работе посольств России и США. Цель переговоров – выработка решений для возвращения к нормальному функционированию дипломатических миссий обеих стран.

    Предполагается, что переговоры будут длительными, что говорит о серьезности и важности обсуждаемых вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

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