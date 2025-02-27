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    27 февраля 2025, 19:40 • В мире

    От Зеленского побежали артисты

    От Зеленского побежали артисты
    @ Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан.

    С понедельника на Украине вступает в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. Соответствующие разрешения прекратит выдавать министерство культуры, говорится в сообщении на сайте ведомства. О проблеме известно с конца 2022 года, но до последнего момента ее не удавалось решить из-за отсутствия изменений в постановлении кабинета министров.

    «Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки», – пояснили в министерстве.

    За счет таких писем право на временный выезд получали мужчины призывного возраста, которые работают «в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа». В прошлом году, как сообщал советник министра культуры Дмитрий Золотухин, в страну не вернулось более 500 артистов и журналистов призывного возраста, получивших разрешение на выезд. Выдача документа приостановлена до момента «нормативно-правового урегулирования вопроса».

    По каждому такому случаю невозвращения национальной полицией возбуждено уголовное дело. Чиновники Минкульта, поставившие подпись под разрешением, становятся фигурантами. В феврале, к слову, стало известно о проблемах у артиста Андрея Данилко, выступающего в сценическом образе проводницы Верки Сердючки. 51-летнему артисту запретили покидать Украину без надзора под угрозой мобилизации. В частности, ранее ему пришлось отменить гастроли в США.

    По последним данным ООН (эти цифры приводил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди), сейчас за пределами Украины насчитывается 6,3 млн украинцев. Пиковые показатели фиксировались в начале 2023 года, когда только в Европе было почти восемь миллионов украинских беженцев. В Россию с Украины переехали более пяти миллионов человек.

    Помимо этого, страна сталкивалась с оттоком определенных групп граждан. Например, исключение из национальных сборных и лишение спортивных званий грозило нескольким сотням спортсменов, которые уезжали на различные соревнования за рубеж и не возвращались на родину.

    Кроме того, произошел массовый отъезд молодежи. Как сообщала осенью прошлого года депутат Верховной рады Нина Южанина, перед началом школьного года страну покинули 300 тыс. школьников. По ее словам, семьи продают свои квартиры и имущество и уезжают с детьми преимущественно в Польшу. Особенно активно отток происходил среди учащихся 10–11-х классов.

    По данным Госпогранслужбы Украины, ежедневно страну пытаются покинуть сотни уклонистов. Эти цифры были озвучены летом прошлого года. При этом учитывают только тех, кто был задержан или о ком стало известно от погранслужб соседних стран. А в целом речь идет о сотнях тысяч мужчин призывного возраста.

    Плюс ко всему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут решить проблему с бегством из частей и подразделений – дезертирует примерно каждый пятый военнослужащий. На этом фоне власти продолжают вводить ограничения. Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил 27 февраля, что теперь мужчины, которые перевозят гуманитарную помощь, смогут пересекать границу только если они исключены из военного учета, имеют троих детей или другие законные основания для выезда.

    Всего в прошлом году, говорилось в докладе Нацбанка Украины, из страны уехало около 500 тыс. человек. По прогнозам аналитиков, в 2025 году ожидается отток в 200 тысяч, что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос. Проведенный в конце прошлого года опрос показал, что 32% украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу при наличии возможности. Еще 45% респондентов не планируют покидать страну, 22% скорее не хотят уезжать, а 1% затруднился с ответом.

    В экспертной среде напоминают, что

    бегство людей с Украины и до 2022 года было массовой практикой, однако бегство деятелей культуры – это приговор Зеленскому как политику и как артисту, который является четырехкратным «ухилянтом» из-за отказа явиться в военкомат в 2014-2015 годах.

    «Зеленский понимает, что деятели культуры «переобуваются» так же быстро, как и политики. Они будут, как экстремист Алексей Арестович, озвучивать неудобную правду о нем – причем говорить об этом внятно и квалифицированно. Этот запрет нужен, чтобы артисты не болтали лишнего», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «В целом украинские деятели культуры – это такие же обыватели, которые не представляют себя на месте боевых действий и стремятся избежать этого всеми силами. Из-за границы не возвращаются артисты, спортсмены, волонтеры, «ухилянты», так называемые СЗЧ (самовольно оставившие часть) и так далее. Практически подавляющее число тех, кому удается вырваться из страны, боятся вернуться, потому что не хотят стать пушечным мясом», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    При этом в начале СВО многие на Украине верили в то, что именно россияне станут невыездными – однако все получилось наоборот: на практике закрытой страной стала «вільна, демократична Україна». «Россия – свободная страна. Человек может являться невыездным по причине долгов или судебных тяжб. А на Украине выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет категорически запрещен, за исключением отдельных категорий граждан. Причем запрет на выезд действует с 2022 года и до сих пор не отменен», – напомнила Шеслер.

    По ее словам, многие политические и общественные украинские деятели говорят о том, что запрет на выезд за пределы страны не будет отменен даже в случае прекращения боевых действий, иначе из страны «уедут миллионы мужчин»: «Украина сегодня – полицейское государство, режим которого защищается телами своих граждан».

    Таким образом, как не пытался бы Зеленский «утаить шило авторитаризма в мешке», оно всё равно проявляется в виде очередных репрессивных запретов.

    «На словах он и его окружение говорят одно, а делают другое. Это первый признак любой тирании. Более того, это «нациократическая» тирания, лишенная любых ценностей и свобод», – подчеркнул Скачко.

    Эксперты сходятся во мнении, что нынешний исторический период на Украине можно считать «Руиной Зеленского», имея в виду период гражданских войн с 1657 по 1687 год (эти события в местной историографии названы «Руиной»).

    «Сейчас Украина просто руина, причем руинизация страны началась еще в 1991 году из-за неправильно выбранного курса построения некого абстрактного счастья. Это руина от Кравчука до Зеленского, включая всех остальных президентов Украины», – добавил Скачко.

    Зеленский, по мнению Шеслер, несет большую долю вины за то, во что превратилась Украина за последние годы. «Мы не испытываем никаких положительных эмоций в отношении экс-президента Петра Порошенко, который всегда был врагом России, Донбасса, преследовал русский язык, устроил цирк с созданием ПЦУ. Однако Порошенко имел хоть какое-то представление о международных правилах и взаимоотношениях. А Зеленский оказался в высшей степени безграмотным и неквалифицированным человеком. И бегство артистов из страны – одно из подтверждений этому», – заключила она.

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