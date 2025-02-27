Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.14 комментариев
Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.
В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.
В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.
Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.
До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.