Замгендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после сборов

Замгендиректора «Карпат» Олег Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, передает РИА «Новости». Все остальные члены клуба, включая тренеров, футболистов и персонал, вернулись на Украину.

Авдышу 25 лет, и он начал работать в качестве заместителя гендиректора в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом в клубе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации, глава украинского футбола на матче с Португалией получил удар в лицо в VIP-ложе, а ранее сбежавшие футболисты донецкого «Шахтера» вернулись в клуб.