Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.2 комментария
Замгендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после сборов
Замгендиректора «Карпат» Олег Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции
Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.
Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, передает РИА «Новости». Все остальные члены клуба, включая тренеров, футболистов и персонал, вернулись на Украину.
Авдышу 25 лет, и он начал работать в качестве заместителя гендиректора в октябре 2024 года. До этого он занимался спортивным консалтингом в клубе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 300 украинских спортсменов не вернулись на Украину из-за мобилизации, глава украинского футбола на матче с Португалией получил удар в лицо в VIP-ложе, а ранее сбежавшие футболисты донецкого «Шахтера» вернулись в клуб.