Глава украинского футбола на матче с Португалией «получил в морду» в VIP-ложе

В VIP-ложе киевского стадиона произошла драка во время матча отборочного цикла Евро-2020, в котором встречались сборные Украины и Португалии, сообщил председатель профсоюза «Футболисты Украины» Олег Печерный.

По его словам, пьяный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко принялся «приставать к уважаемым людям». Он «зачем-то попытался выгнать из VIP-ложи» почетного члена УЕФА и президента киевского «Динамо» братьев Григория и Игоря Суркисов, а также экс-премьера Украины Валерия Пустовойтенко, пишет prosports.kz.

Как рассказал Печерный, Павелко «получил достойный ответ в морду». Однако вместо того, чтобы «успокоиться», глава украинского футбола «вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по кличке Нарик». Потребовалось вмешательство полиции.

Сообщается, что в связи с этим инцидентом Павелко был вынужден оправдываться перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием Суркисы вряд ли просто так все забудут», – сказал Печерный.

Напомним, Украина вышла в финальную часть Евро-2020, одержав победу над Португалией со счетом 2:1. При этом нападающий сборной Украины Роман Яремчук язвительно отозвался о победе сборной России, которая также досрочно отобралась на ЧЕ.

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