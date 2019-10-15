Украинский футболист посмеялся над победой сборной России

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, комментируя выход команды в финальную часть Евро-2020, язвительно отозвался о победе сборной России, которая также досрочно отобралась на ЧЕ.

«Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии», – передает «Sport24» слова Яремчука.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и не преминул вспомнить об успехах команды Станислава Черчесова.

«Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – сказал Яремчук.

Напомним, в воскресенье футболисты сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Кипра в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и гарантировали себе участие в финальной части турнира. Сборная России обновила рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на турнир.

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