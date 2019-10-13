Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

Футболисты сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Кипра в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и гарантировали себе участие в финальной части турнира. Сборная России обновила рекорд по срокам, в которые была завоевана путевка на турнир.

Встреча прошла в Никосии на стадионе ГСП, передает ТАСС.

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. За два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков.

Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии.

В 2020 году сборная России в шестой раз в истории выступит на чемпионате Европы. У команды ушло 206 дней (с 21 марта по 13 октября 2019 года) на то, чтобы обеспечить себе участие в турнире. Эти сроки значительно меньше тех, в которые россияне раньше выходили на европейское первенство в предыдущие годы – до квалификации на Евро-2020 отборочный турнир был растянут более чем на год.

Кроме того, сборная России по футболу повторила личный рекорд по числу побед подряд в официальных матчах, установленный в 1995 году. Победа над киприотами со счетом 5:0 во встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года стала седьмой кряду для команды главного тренера Станислава Черчесова.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал, также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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