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    26 февраля 2025, 13:02 • Общество

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается?

    Власти Словакии потребовали от Украины вернуть 3,5 млрд евро, направленных Киеву. Вице-спикер парламента страны Андрей Данко подчеркнул, что офис Владимира Зеленского злоупотребляет сложившейся ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь со стороны союзников.

    Примечательно, что совокупный объем помощи, направленный Словакией Украине, составил около 3,22% от ВВП республики. Большая часть средств (2,77 млрд евро) оказалась потрачена на поддержку беженцев. Остаток (около 690 млн) прошел в качестве военной помощи. Данко отметил, что Братислава не останется в стороне, если другие страны также потребуют от Украины возврата потраченных средств.

    До этого о правах на возмещение убытков заявили США. Во время конференции консерваторов (CPAC) Дональд Трамп рассказал, что Америка, в отличие от Европы, помогала Киеву прямыми вложениями, а не кредитами. По его оценке, долг страны перед Вашингтоном составляет около 400-500 млрд долларов.

    «Поэтому я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», – рассказал глава Белого дома. Он также добавил, что страны якобы близки к заключению итогового договора, способного урегулировать претензии со стороны Штатов.

    Однако Владимир Зеленский не признает цифр, озвученных Дональдом Трампом. По его мнению, Украина получила от Вашингтона лишь 100 млрд долларов военной помощи. При этом данные средства Украина не собирается считать «долговыми обязательствами», поскольку эти средства якобы изначально являлись «грантами» со стороны американского правительства.

    «Я договаривался об этом с предыдущим президентом США Джо Байденом, я договаривался с Конгрессом США. Присутствовали две стороны. Может, это не нравится (Трампу), но таким было соглашение. Это был грант. Мы не признаем, что это долг», – разъяснил свою позицию Зеленский.

    «Украина как государственное образование всегда испытывала комплекс неполноценности. Идеология республики выстраивалась вокруг простейшего императива: нас столетиями якобы угнетали, поэтому теперь мы не собираемся терпеть унижений. Это "пацанский" ход мыслей. Так рассуждают безработные парни, сидящие на корточках во дворах», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Это мировоззрение сложилось у украинской власти еще на заре независимости. Зачем "крутым парням" платить за ресурсы, если можно воровать газ у России? Для чего развивать промышленность и получать доходы от экспорта товаров, если в МВФ готовы дать в долг? А когда придет время рассчитываться – можно будет провести серую схему с реструктуризацией долга», – отмечает он.

    На этом фоне Лизан вспоминает, как еще в начале президентского срока Владимир Зеленский прибыл в село Золотое (Донбасс), чтобы уговорить находившихся там членов полка «Азов» (признан террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ в ответ на озвученную просьбу, он рассерженно произнес: «Я не лох».

    «И эта фраза прекрасно описывает политические привычки постмайданного правительства Украины.

    Власти в Киеве из раза в раз пытаются доказать, что они – субъектный игрок международных отношений. Это приводит к зачастую утрированным высказываниям и поступкам со стороны местных политиков и дипломатов», – пояснил собеседник.

    «При этом им не хочется идти на равноправные формы партнерства, поскольку это подразумевает взаимную ответственность сторон. Украина же не хочет быть подотчетной. И это безмерно вредит государственности. Республику, несмотря на все ее старания, никто не хотел воспринимать всерьез», – добавляет эксперт.

    «Ведь каждый раз, когда она занимала деньги и получала доступ к инвестиционным потокам, капитал расходился по карманам местных чиновников. С "четким пацаном" каши не сваришь. Его можно подбить на какую-то яркую провокацию, но строить долгие планы на совместные проекты с ним никто не будет. Интересно, что

    потребительское отношение к потенциальным партнерам проявляется даже в неуместных для этого сферах.

    Спецслужбы Украины выстраивают свои агентурные сети в России с очень странной спецификой. Всегда, когда доверчивые граждане попадались на сотрудничестве с СБУ или ГУР, выяснялось, что их деятельность после совершенных преступлений не оплачивалась», – напоминает собеседник.

    «И это наглядный пример того, как местные "князьки" обращаются со своими подчиненными. Логика следующая: если вы согласились на наши условия, работаете по украинской указке, то вы прогнулись. А с такими людьми "не лохи" привыкли поступать по-простому: выжимать из них все по максимуму, а затем отправлять на свалку как отработанный материал», – отмечает Лизан.

    Также в этой связи вспоминается отказ Украины оплачивать политические долги. Самый яркий пример из недавних – отказ властей страны выполнять Минские соглашения: сперва по датам (все сроки их исполнения были нарушены), а затем и по содержанию (несмотря на договоренности лидеров стран «нормандской четверки»). Также, по сообщению экс-главы офиса Зеленского Андрея Богдана,

    Украина «кинула» Россию по вопросам статуса и водоснабжения Крыма, авиасообщения, обмена пленными и по ряду других вопросов.

    «Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 млрд по решению суда – а вы нам… что-то», – пояснил Богдан.

    «То, что я вижу, – мне кажется, что мы его, Путина, как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего», – сказал Богдан. После этих слов он был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), однако каких-либо опровержений его слов не последовало.

    Однако спустя годы многие украинские эксперты считают, что эти «кидки» со стороны Зеленского и его окружения были в числе причин, из-за которых России пришлось начать СВО. Таким образом Зеленский лишил Украину будущего, поскольку теперь он оказался в статусе «лоха», попавшего на 500 млрд долларов. А сама страна была «поставлена на счетчик» Вашингтоном.

    По мнению Александра Васильева, экс-депутата горсовета Одессы, страх выглядеть со стороны «лохом», слабаком и жертвой является одной из главных мотиваций в жизни Владимира Зеленского. «Он вырос в Кривом Роге, городе, где подростковые уличные группировки выделялись своей массовостью и жестокостью», – рассказывает он.

    «Отпечаток этих кварталов остался с ним навсегда.

    Когда Зеленский не сбежал из Киева, когда он потужно встал во главе "сражающейся нации", многие даже прониклись к нему уважением. А потом к власти в США пришел Дональд Трамп», – пишет эксперт, напоминая, что именно новая администрация Белого дома подняла тему возвращения Украиной долгов.

    «А между тем навязчивый страх выглядеть "лохом" рождает неадекватную самооценку и недоговороспособность со стороны Киева. При этом сложившаяся ситуация не была бы проблемой, если бы речь шла только о личных психологических особенностях Зеленского. К сожалению, все дело в коллективном бессознательном всей Украины», – заключил Васильев.

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