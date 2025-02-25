Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости возврата Украиной 3,5 млрд евро, сообщает ТАСС. Данко подчеркнул, что эта сумма является значительной для Словакии, особенно учитывая, что большая часть средств была направлена на поддержку украинских беженцев и военную помощь. По его словам, Украина злоупотребляет ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь от стран, поддерживающих ее в конфликте с Россией.

Он также добавил, что Словакия не может оставаться в стороне, если Германия, Франция и США начнут требовать возврата своих средств.

Согласно данным словацких СМИ, после 24 февраля 2022 года Словакия предоставила Украине помощь на сумму 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП страны. Из этой суммы 2,77 млрд евро были потрачены на поддержку украинских беженцев, а объем военной помощи составил 690 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Он также призвал Евросоюз «протрезветь от военного безумия». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.