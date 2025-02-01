Украинская разведка открестилась от причастности к беспорядкам в Словакии

ГУР Украины отвергло обвинения в организации протестов в Словакии

Tекст: Мария Иванова

ГУР Украины официально опровергло обвинения в причастности к антиправительственным протестам, прошедшим в Словакии. Заявление было опубликовано на официальном канале ГУР после того, как словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил «Грузинский национальный легион» и оппозицию в организации акций, отмечает ТАСС.

В заявлении ГУР подчеркивается, что в их структуре отсутствует подразделение под названием «Грузинский национальный легион». ГУР заявило, что их Международный легион является многонациональным подразделением, не участвующим в гибридных действиях на территории Евросоюза.

ГУР также отвергло обвинения в отношении Мамуки Мамулашвили, назвав их ложными. Ведомство уточнило, что Мамулашвили не является украинским военнослужащим и не связан с разведкой Украины, прекратив свой контракт с Международным легионом еще в апреле 2023 года.

Ранее, в ноябре 2024 года, Мамулашвили был заочно приговорен в России к 23 годам заключения за создание военизированного формирования и участие в боевых действиях на стороне украинских сил против республик Донбасса и ВС РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, его депортируют.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе допустил причастность «Грузинского легиона», воюющего на стороне ВСУ, к антиправительственным акциям в Словакии, о чем говорят премьер-министр этой страны Роберт Фицо и другие представители словацкого руководства.

Кроме того премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.