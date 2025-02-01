Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Украинская разведка открестилась от причастности к беспорядкам в Словакии
ГУР Украины отвергло обвинения в организации протестов в Словакии
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.
ГУР Украины официально опровергло обвинения в причастности к антиправительственным протестам, прошедшим в Словакии. Заявление было опубликовано на официальном канале ГУР после того, как словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил «Грузинский национальный легион» и оппозицию в организации акций, отмечает ТАСС.
В заявлении ГУР подчеркивается, что в их структуре отсутствует подразделение под названием «Грузинский национальный легион». ГУР заявило, что их Международный легион является многонациональным подразделением, не участвующим в гибридных действиях на территории Евросоюза.
ГУР также отвергло обвинения в отношении Мамуки Мамулашвили, назвав их ложными. Ведомство уточнило, что Мамулашвили не является украинским военнослужащим и не связан с разведкой Украины, прекратив свой контракт с Международным легионом еще в апреле 2023 года.
Ранее, в ноябре 2024 года, Мамулашвили был заочно приговорен в России к 23 годам заключения за создание военизированного формирования и участие в боевых действиях на стороне украинских сил против республик Донбасса и ВС РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, его депортируют.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе допустил причастность «Грузинского легиона», воюющего на стороне ВСУ, к антиправительственным акциям в Словакии, о чем говорят премьер-министр этой страны Роберт Фицо и другие представители словацкого руководства.
Кроме того премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.