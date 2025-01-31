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Эксперт допустил причастность «Грузинского легиона» к акциям протеста в Словакии
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе допустил причастность воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона» к антиправительственным акциям в Словакии, о чем говорят премьер-министр этой страны Роберт Фицо и другие представители словацкого руководства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Зная почерк таких людей («легионеров»), вполне это допускаю, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – До сих пор не утихают разговоры о причастности грузинских снайперов к событиям на Майдане в Киеве».
По его словам, «(экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили не чурался всеми способами «нести демократию» в страны постсоветского пространства».
«Были у него попытки и раскачать ситуации в Белоруссии», – напомнил Петрэ Мамрадзе.
По его словам, «следует учитывать близость «легионеров» к Саакашвили и его сторонникам».
«Кроме того, надо понимать, что такие вот «легионеры» много будут говорить о сражении за демократию во всем мире, прикрывая этим свои преступные корыстные цели», – отметил аналитик.
«Так что очевидно, что Роберт Фицо располагает соответствующей информацией на этот счет. Нет никаких оснований ему не доверять», – резюмировал эксперт.
В Тбилиси побывал советник правительства Словакии, член Европарламента Эрик Калиняк, который встретился с представителями руководства Грузии. Он также затем говорил о негативной роли «Грузинского легиона» в Словакии.
«Грузинский легион» отверг причастность к событиям в Словакии.
Напомним, что ранее создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.
Напмним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил «Грузинский национальный легион» (признан террористическим и запрещен в России) и оппозицию в организации антиправительственных протестов в стране.