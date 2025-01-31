Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Зная почерк таких людей («легионеров»), вполне это допускаю, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – До сих пор не утихают разговоры о причастности грузинских снайперов к событиям на Майдане в Киеве».

По его словам, «(экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили не чурался всеми способами «нести демократию» в страны постсоветского пространства».

«Были у него попытки и раскачать ситуации в Белоруссии», – напомнил Петрэ Мамрадзе.

По его словам, «следует учитывать близость «легионеров» к Саакашвили и его сторонникам».

«Кроме того, надо понимать, что такие вот «легионеры» много будут говорить о сражении за демократию во всем мире, прикрывая этим свои преступные корыстные цели», – отметил аналитик.

«Так что очевидно, что Роберт Фицо располагает соответствующей информацией на этот счет. Нет никаких оснований ему не доверять», – резюмировал эксперт.

В Тбилиси побывал советник правительства Словакии, член Европарламента Эрик Калиняк, который встретился с представителями руководства Грузии. Он также затем говорил о негативной роли «Грузинского легиона» в Словакии.

«Грузинский легион» отверг причастность к событиям в Словакии.

Напомним, что ранее создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

Напмним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил «Грузинский национальный легион» (признан террористическим и запрещен в России) и оппозицию в организации антиправительственных протестов в стране.