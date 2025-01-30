Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
Полиция Словакии задержала украинца по подозрению в подготовке госпереворота
В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, его депортируют, сообщил портал Dennik N.
По данным Dennik N, полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота в стране, передает ТАСС.
Руководитель словацкой полиции Яна Машкарова заявила, что украинского гражданина необходимо выдворить из страны в кратчайшие сроки. В настоящее время сотрудники пограничной полиции Словакии занимаются процедурой административного выдворения задержанного.
На прошлой неделе в столице Словакии Братиславе прошли массовые протесты против правительства Роберта Фицо, которые организовала проукраинская организация «Мир Украине», собравшая 60 тыс. человек.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность организации «майдана» в Словакии.