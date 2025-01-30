В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США

Tекст: Алексей Дегтярев

«Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.