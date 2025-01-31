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Фицо обвинил Чехию во вмешательстве в дела Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.
Премьер-министр Словакии сделал замечание Чехии, выразив недовольство вмешательством чешской политической и медийной сцены во внутриполитические процессы страны, передает РИА «Новости».
Фицо подчеркнул, что не понимает, почему чешская сторона считает уместным делать замечания и давать рекомендации его стране.
Он также отметил, что образ политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия. Премьер-министр подчеркнул, что подобное поведение со стороны Чехии недопустимо.
Фицо добавил, что Словакия всегда уважала суверенитет соседних стран и ожидает того же отношения в ответ. Он призвал чешскую сторону пересмотреть свои методы взаимодействия и сосредоточиться на более конструктивном диалоге, который будет учитывать интересы обеих стран.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране.