Фицо объявил о выдворении иностранных инструкторов из Словакии

Премьер Словакии обвинил иностранных инструкторов в дестабилизации ситуации в стране

Tекст: Максим Попов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке к выдворению иностранных инструкторов, которые, по его словам, работают над дестабилизацией обстановки в стране, сообщило РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что данные лица тесно связаны с оппозицией и неправительственными организациями, финансируемыми из-за границы.

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», – сказал Фицо журналистам.

Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов, прошедших в пятницу в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа». По данным местных СМИ, ссылающихся на организаторов, в Братиславе на улицы вышли 35-40 тыс. человек. Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

Фицо отметил, что активисты этой организации имеют связи с иностранными экспертами, которые ранее участвовали в событиях в Грузии и на Украине. Кроме того, по словам премьера, протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания, что может привести к серьезным последствиям для государства.

Напомним, накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.