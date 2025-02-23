Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.0 комментариев
Зеленский раскрыл детали ресурсной сделки с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделка с США по редкоземельным ресурсам предусматривает сумму в 500 млрд долларов.
Зеленский подтвердил, что сделка с США по редкоземельным ресурсам Украины будет подписана в новом формате. Новый вариант соглашения включает цифру в 500 млрд долларов. Зеленский заявил, что это не инвестиция, а долг, который придется возвращать, если деньги просто поступят в фонд без внешних поставок, сообщает kp.ru.
В ответ на такие условия, Зеленский выразил недовольство, отметив, что не готов отдавать долги, и подчеркнул свою позицию против того, чтобы выделяемые США гранты становились долгами. Украинский политик также требует от США гарантий безопасности. В качестве части сделки Зеленский хочет, чтобы США оказали давление на Россию для завершения конфликта на условиях Киева и предоставили «стопроцентную защиту неба над Украиной».