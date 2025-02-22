Украина попросила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз

Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым с 500 млрд до 100 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

СМИ сообщают, что Украина передала Соединенным Штатам новые условия возможного соглашения, касающиеся фонда по ископаемым. Специальный посланник президента США Кит Келлог, который сейчас направляется из Европы в Вашингтон, должен обсудить эти предложения с главой американского государства.

Украинская сторона предложила уменьшить размер будущего фонда, куда должны поступать доходы от добычи ископаемых на контролируемых Украиной территориях, передает РИА «Новости».

Кроме того, украинская власть выразила желание организовать встречу между лидерами двух стран на следующей неделе в Вашингтоне для личного обсуждения условий соглашения.

Источники также сообщили, что Владимир Зеленский сомневался в необходимости подписания соглашения и консультировался с окружением. Источники заявили, что на совещании с главами ведомств Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов «немного поспорили» по поводу соглашения, но «в конце концов» Зеленский склоняется к подписанию договора в улучшенном варианте. Совещание «было эмоциональным», заявили источники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Вашингтон обрушился с критикой Зеленского и призвал провести выборы на Украине.