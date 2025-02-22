События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Украина попросила США уменьшить фонд по ископаемым в пять раз
Украина предложила США уменьшить фонд по ископаемым с 500 млрд до 100 млрд долларов
Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США, сообщают украинские СМИ.
СМИ сообщают, что Украина передала Соединенным Штатам новые условия возможного соглашения, касающиеся фонда по ископаемым. Специальный посланник президента США Кит Келлог, который сейчас направляется из Европы в Вашингтон, должен обсудить эти предложения с главой американского государства.
Украинская сторона предложила уменьшить размер будущего фонда, куда должны поступать доходы от добычи ископаемых на контролируемых Украиной территориях, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинская власть выразила желание организовать встречу между лидерами двух стран на следующей неделе в Вашингтоне для личного обсуждения условий соглашения.
Источники также сообщили, что Владимир Зеленский сомневался в необходимости подписания соглашения и консультировался с окружением. Источники заявили, что на совещании с главами ведомств Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов «немного поспорили» по поводу соглашения, но «в конце концов» Зеленский склоняется к подписанию договора в улучшенном варианте. Совещание «было эмоциональным», заявили источники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Вашингтон обрушился с критикой Зеленского и призвал провести выборы на Украине.