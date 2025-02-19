Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
США приостановили рассмотрение миграционных заявок с Украины
Администрация США приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений с Украины и из Латинской Америки
Администрация президента США временно прекратила обработку заявок на иммиграционные льготы от мигрантов из Латинской Америки и Украины, чтобы выявить возможные случаи мошенничества, сообщили источники телекомпании CBS.
Телеканал сообщил, что администрация США заморозила рассмотрение заявлений на иммиграционные льготы от мигрантов из Латинской Америки и с Украины. Эти меры касаются мигрантов, находящихся в процессе подачи заявлений на различные иммиграционные льготы, передает ТАСС.
Уточняется, что это связано с необходимостью проверки на наличие потенциальных случаев мошенничества и улучшение процедур проверки. Меры будут действовать на неопределенный срок.
Ранее мигранты из этих стран получали разрешение на въезд в США в период президентства Джо Байдена. Сейчас администрация вынуждена уделять внимание процедурам, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить безопасность миграционных процессов.
Ранее глава департамента эффективности государственного управления США и предприниматель Илон Маск обвинил федеральное агентство FEMA в расходовании 59 млн долларов на роскошные отели для мигрантов в Нью-Йорке.
Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента США, требующим всесторонней оценки условий программы.
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