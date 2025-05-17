В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле
Американские аналитики издания American Conservative оценили итоги стамбульских переговоров между Россией и Украиной как успешные, отметив ключевое согласие сторон продолжить диалог.
В публикации подчеркивается, что вопреки ожиданиям, контакт принес конкретный результат – стороны договорились вернуться к дальнейшим переговорам, передает РИА «Новости».
По мнению авторов материала, для администрации Трампа, выступающей за прекращение боевых действий на Украине, состоявшийся диалог стал прорывом.
Обозреватель American Conservative также призвал Вашингтон и дальше поддерживать процесс переговоров, несмотря на давление со стороны европейских стран, требующих усиления давления на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Федор Лукьянов заявил, что состав российской делегации указывает на приверженность Москвы повестке Стамбульских переговоров 2022 года. Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.