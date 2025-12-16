В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.0 комментариев
Лавров заявил о влиянии негативных тенденций в мире на Арктику
Рост военно-политической напряженности влияет на межрегиональное взаимодействие в Арктике, заявил на заседании Совета глав субъектов России при МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о ряде негативных тенденций в международной обстановке, которые, как он выразился, отражаются и на ситуации в Арктике, передает ТАСС.
Рост военно-политической напряженности и санкционное давление, по словам Лаврова, способствовали деградации действовавших ранее механизмов многостороннего сотрудничества.
Глава МИД отметил, что многие форматы сотрудничества, в которых участвовала Россия, прекратили свою работу, а единственным сохранившимся межправительственным форматом остается Арктический совет. Он подчеркнул, что Арктический совет, несмотря на сложившиеся геополитические условия, сохраняет хорошие шансы остаться значимой структурой.
Лавров обратил внимание на позитивные подвижки в работе Арктического совета. Как пример взаимодействия он привел совместную работу с Китаем и Индией, в том числе создание специальных рабочих групп с каждой из стран. Отдельное значение, по словам главы МИД, приобретает сотрудничество по раскрытию транспортно-логистического потенциала Северного морского пути.
Ранее Лавров заявил, что обсуждение Арктики невозможно без исключения украинской темы из повестки Арктического совета.
МИД России сообщил о заинтересованности США в двустороннем сотрудничестве по вопросам Арктики.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев отметил особое значение геополитического и экономического потенциала Арктики для России.