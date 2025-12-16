The Australian: Русскоязычные иммигранты погибли первыми, обезоруживая террористов

Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.3 комментария
Русскоязычные иммигранты погибли при попытке обезоружить нападавших в Сиднее
Семейная пара Борис и София Гурман первыми попытались остановить вооружённых нападавших на пляже Бондай, где находились более 1 тыс. человек, сообщает The Australian.
Семейная пара Борис и София Гурман, иммигранты, говорившие по-русски, стали первыми жертвами террористической атаки в Сиднее, сообщает The Australian.
По данным издания, супруги попытались обезоружить нападавших после того, как первыми заметили вооруженных преступников. На видеозаписи, сделанной проезжавшим автомобилем, видно, как Борис вступает в борьбу с одним из террористов, вырывая у него оружие, а София пытается помочь мужу, отмечает ТАСС.
Еврейский совет депутатов штата Новый Южный Уэльс подтвердил гибель супругов, отметив их храбрость и самоотверженность. В заявлении совета отмечается: «Нам стало известно о видеозаписи, на которой видно, как Борис вместе с Софией мужественно пытаются обезоружить нападавшего, пытаясь защитить других. Хотя ничто не может уменьшить боль от потери, мы испытываем непреодолимое чувство гордости за их храбрость и самоотверженность». При этом совет попросил уважать частную жизнь семьи Гурман.
Инцидент произошел вечером 14 декабря у пляжа Бондай в Сиднее, в момент проведения праздника Ханука. По данным полиции, на мероприятии находились более тысячи человек, преимущественно семьи с детьми. В результате нападения, которое признали терактом, погибли как минимум 15 человек, еще 42 получили ранения.
Ранее стало известно, что россияне, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее.
Россия осудила совершенный в Австралии варварский теракт.
Между тем члены еврейской общины в Бонди выразили возмущение из-за того, что власти Австралии не приняли достаточных мер для защиты от антисемитских нападений.